美軍備將入「無人」之境 洛歇馬丁績佳仍有隱憂...

地緣政治衝突不斷升溫，造就美國軍工龍頭洛歇馬丁股價今年大漲36.42%，並於上周五創下上市新高。不過，即使軍工巨頭接力繼續唱好長線前景，為投資者於一切充滿不確定的當下帶來可貴的「前景能見度」，已有市場人士憂慮，洛歇馬丁的戰爭財之路真正挑戰已非供應鏈樽頸、通脹高企恐蠶食利潤這兩個已「老掉牙」的問題。

晨星估計，疫情期間美國政府「大撒幣」刺激經濟令債務激增，惟大國博弈下，地緣政治風險不同往日，預期國防開支充其量只會漸趨橫行，不會下降，所以軍工承包商可望在經濟下行之際，受惠軍備現代化帶來的大額訂單維持業績增長。

洛歇馬丁行政總裁泰克萊特表示，旗下產品很能切中大國競賽重新升溫的困難，繼續與客戶(即美國及其友邦)商討擴大多類產品的生產，惟供應鏈復原較預期慢，預期明年收入沒有增長，要到後年才會重回升軌。

掌關鍵技能員工仍緊絀

另一軍工巨頭諾斯諾普格魯曼的女舵手沃登坦言，為洛歇馬丁生產F35機身的工場「已開到最盡」，收入佔比約一成、涉及不同範疇的F35相關生意，恐怕明年原地踏步，2024年也好不了多少。

她稱，環球國防預算「形勢大好」且公司接連有斬獲，項目執行暫時尚算穩健，問題是供應鏈相當部分的到貨進度仍未理想，掌握關鍵技能的員工仍緊絀，原材料和勞動成本通脹亦較年的預期持久，預計明年收入僅增長4至5%。

獨立投資研究機構CFRA對美國航空軍工板塊的投資評級只是「中性」。儘管俄烏戰爭與台海緊張會令美國陣營的國防開支在幾年內持續加速，惟軍工企業通常有50至75%的收入來自固定價格合約， 言即今年和明年的收入應該很多來自通脹還低時簽訂的合約，其額外成本的許可範圍恐不能覆蓋當前的成本上漲幅度，不利有關公司今年和明年的毛利率。雷神技術財務總監米奇爾稱，通脹明年仍偏高，惟新合約能把「很多」成本轉嫁給政府。

分析料收入放慢市佔縮

值得留意的是，洛歇馬丁過去12個月的股本回報率(ROE)達到驚人的54%，拋離很多風行全球的美資巨企，這與其股份回購「爽手」有關，馬拉韋「拍心口」明年自由現金流維持強勁，董事會遂把回購額度提高至140億美元，幾年內擬回購10%股份。

即使如此，CFRA對洛歇馬丁的投資評級依然只是「中性」，目標價僅404美元，比上周五收市低近17%，主要是看淡該企市場份額未來幾年有緩步縮小、收入增長慢過美國軍費之虞，漸漸成為一家長線增長沒有太大空間的成熟企業。

諾普雷神獲取國防項目

該行的理據包括美軍的航天軍備愈益側重於「無人」，偏偏洛歇馬丁約三分之二收入來自戰鬥機和直升機之類人手操控飛機。即使軍備入場門檻高，現屆美國政府似乎不太樂見軍工行業高度集中，或不利洛歇馬丁這種「龍頭大哥」。

CFRA沒有舉出洛歇馬丁疑被冷落的例子，惟美國空軍早前挑選諾普和雷神，而非洛歇馬丁，為其研發高超音速攻擊巡航導彈(HCMA)，又讓諾普和雷神夥拍L3Harris、Leidos及SAIC開發先進作戰管理系統(ABMS)的數碼基建。國防部仍未揭曉未來遠程攻擊直升機(FLRAA)項目花落誰家。

泰克萊特則稱，洛歇馬丁上季用AT&T提供的專屬網絡把黑鷹直升機數據傳送需時大幅縮減85%、又與Verizon測試5G無人機接收一架飛機的實時數據「揪出假設的敵人」，反映公司能糅合商用技術提升聯合軍事行動。他又說，單是F35的維修保養已經是「增長動力」，還未計「愛國者3型」地對空攔截導彈捧場客愈來愈多、CH53K重型運輸直升機生產提速等。