東方日報B1：美加息周期快見頂　花旗撐買債勝股

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨2時公布議息結果，連續第4度加息0.75厘已無懸念，如是者聯邦基金利率將升抵4厘，創2007年12月後新高。不過，市場更關注加息步伐會否減慢，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預計，12月加息幅度會降至0.5厘，到明年2月再降至0.25厘，讓本輪加息周期「見頂」，惟這預示明年經濟衰退風險甚高，所以思路仍是「債優於股」。

之所以認為聯儲局加息不再「狂奔」，陳正犖主要基於兩大因素，首先是通脹有望回落，預料撇除食品及能源的核心消費物價指數(CPI)的按年升幅今年底回落至6%，到明年底或進一步降至3.3%。通脹其中一大來源是住屋成本，惟按揭利率上升，樓價亦已出現回落迹象，而隨着舊租約到期更新也會帶動租金回落，其他數據如二手車價格等也預示整體通脹有降溫迹象。

其次，採購經理指數(PMI)等一些經濟前瞻指標亦開始走弱。市場預期本周出爐的10月美國ISM製造業PMI會跌至49.9，即陷於收縮區域。他形容，收緊貨幣政策已「初見成效」，惟在通脹數據明顯回落之前，聯儲局官員的言論料仍然會偏向鷹派，繼續以「出口術」管理市場預期。

花旗預計美國明年陷入經濟衰退的機率達到七成。陳分析，參考過去經驗，股市極少會在經濟正式步入衰退前見底，因此即使近期標指已自低位反彈，對明年的展望仍然審慎。

該行對今年底標指的目標為4,000點，明年底目標則為3,800至3,900點，原因正正是經濟存在風險，以上周五收報3,901點來看，基本上「無肉食」。

經濟不景氣通常不利於企業盈利，他續指，當前市場對標指成分股明年盈利預測仍過分樂觀，若投資者仍堅持買股，應選擇派息穩健增長的股票，例如「標普紅利貴族指數」的成分股。從板塊來看，則可部署在經濟下行周期中具防守能力的行業，如醫療和網絡安全相關股份。

事實上，富國銀行數據顯示，本月公布今年第三季業績的美企，約25%差過市場預期，比例綜觀歷史相當高；市場5月還預料標指成分股上季盈利增長會有9.7%，現在的預測降至僅2.5%。連世界最大經濟體的企業都不容樂觀，港股的外圍環境可想而知。

不過，陳正犖對股市看法較為保守之際，認為債市存在具吸引力的投資機會，特別看好包括美國等的優質國債，以及優質的投資級別企業債券。雖然今年以來金融市場出現「股債雙殺」的現象，但隨着市場預期明年下半年聯儲局有機會減息，現時買入美債可以鎖定較高的孳息率，當前兩年期美債孳息率逾4厘，與30年期意大利國債相若，相當「抵買」。

他又引述歷史數據指，過去美國息口見頂後處於「最終利率」的日子均只持續約7個月，換言之「利率就算升到高位也難以長期維持」。每當利率見頂的預期出現，債息隨時有機會重演今年6至8月時的跌勢。即使聯儲局未必會急速減息，但利率回落意味債價回升，在加息周期尾段買入優質債券，會比減息周期開始後才買入有更佳的回報。