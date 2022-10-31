黃永輝：商品價格走勢分化　油金硬淨

過去一星期大宗商品價格漲跌互現，整個能源部門的強勢被農產品的疲軟所抵銷，尤其是咖啡和棉花價格下跌至一年低位。工業金屬小幅上漲，重點關注中國經濟在二十大結束後的發展。與此同時，由於市場猜測美國聯儲局的「鷹」派恣態或已達頂點，美債孳息率和美元皆略為回順，為黃金提供了一些支持。

黃金價格上星期企穩並略為反彈，主要是市場上愈來愈多投資者猜測聯儲局準備在明年初之前放慢加息步伐。現時維持對黃金的中期看漲但短期謹慎的觀點，主要是認為美國10年期國債孳息率在4.25到4.5厘左右見頂，而通脹率最終將很長時期留在4至5%範圍內，遠高於當前市場對長期通脹率低於3%的預期，這會降低美債實質息率，為金價提供支持。

原油方面，本周有望持續上漲。儘管自7月以來原油大多在區間內波動，但隨着歐洲和美國的柴油和取暖油供應日益稀缺，低庫存引發擔憂，國際燃料產品市場繼續收緊，從而推高了汽油、柴油、取暖油和航空燃料的煉油廠利潤率。

另外，最近石油輸出國組織及盟國(OPEC+)決定從11月開始減產，使這種緊張的市場形勢變得更糟糕。雖然美國從戰略儲備中持續釋放輕質低硫原油將支持汽油生產，但沙特阿拉伯、科威特和阿聯酋減產中重質原油，對柴油、取暖油等的產量影響較大。故此，只要燃料產品市場緊張，油價走低的風險似乎很低，因此維持對本季布蘭特原油價格區間的預測在85至100美元之間。

外媒統計的軟商品指數上周累跌7.6%，其中阿拉比卡咖啡下跌9.7%至每磅170美仙的14個月低點。擔心全球經濟放緩，再加上巴西咖啡豆2023至2024年收成的預期出現好轉迹象，引發投資者拋售阿拉比卡咖啡。

另方面，糖受到巴西因雷亞爾匯價疲軟的影響下，增大了出口，從而增加國際市場上糖的供應。棉花價格較5月的峰值已下跌54%，跌至近兩年低點。在主要買家中國取消訂單之下，美國本季度的整體棉花出口銷售額遠低於去年和長期平均水平，紡織品生產商對棉花需求疲軟，在在反映消費者削減支出，全球經濟正在放緩。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝

（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）