周樂樂：市場情緒低迷　關注中長線布局機會

上周五A股經歷黑色星期五，全天震盪下跌，午後急速下行，滬指跌破前低並收於年內次低點。縱觀全周，上證、深證均出現超過4%的下滑，重要指數只有科創50小幅收漲。申万一級行業中，只有計算機(+2.25%)和國防軍工(+2.23%)收漲，其他29個行業悉數收跌，其中，食品飲料(-11.97%)、農林牧漁(-10.07%)和房地產(-8.16%)跌幅靠前。盤面上，三季報加劇機構重倉股拋售力度，多隻大白馬跌停，貴州茅台、寧德時代、比亞迪均創下階段新低。盤中僅有的活躍資金仍抱團在信創和中藥股中，目前資金都在圍繞政策利好的題材展開。

國內方面，10月24日一行兩會均召開會議，央行指出將加大對科技創新、綠色發展等重要領域的支持力度，是對二十大“高質量發展”要求的進一步落實；短期穩增長方面，會議要求落實金融服務小微企業、民營企業的長效機制，並加大力度「保交樓、穩民生」工作；此外會議表示將加強維護股市、債市、樓市的健康發展，疊加銀保監會指出「資本市場具有長期投資價值、保持穩定運行的良好基礎不會改變」，有助於在當前階段呵護市場信心。證監會方面則表示資本市場要完善多層次市場體系，提高直接融資比重，重點強調金融服務實體經濟的根本定位，並指出將「拓寬境外上市融資渠道，加強與香港市場的務實合作」。筆者認為，政策方向釋放的利好已經在為市場長期走勢奠定基礎，目前政策底先於市場底形成，但目前仍然需要控制好倉位，等待底部信號的反复確認。

還有國內公布最新數據，內地前三季度GDP按年增長3.0%，明顯好於二季度，生產需求持續改善，就業物價總體穩定。認為基本面靠穩，有利於市場信心恢復。

國際局勢方面，美國第三季度GDP環比增長2.6%，出口、消費者支出均有增長，但住宅固定投資和私人投資明顯下降，暗示未來經濟衰退風險仍大，因此美國聯儲局有望減緩鷹派貨幣政策的步伐。雖然歐洲各國在全球範圍內瘋狂採購天然氣，但並不代表歐洲能源危機的全面解除，通脹憂慮依然存在。筆者認為目前外圍形勢依然嚴峻，若俄烏緊張局勢短期未見好轉，可能加劇市場避險情緒。

策略方面，就外圍環境而言，下周海外將進入到美聯儲議息會議的關鍵時點，未來加息步伐是否放緩將成為市場關注點。國內方面，基本面的築底回升，為市場長期走勢奠定基礎。短期市場雖因外資拋售等因素出現一定波動，但考慮到風險溢價已到極具性價比階段，因此建議可以開始立足長遠進行長期布局。行業配置方面，重點關註二十大報告提出能源安全、國防安全的重點議題受益行業，以及政策糾偏受益的行業，如：信創行業、高端裝備、核心新型材料、生物製藥、創新藥療等核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂