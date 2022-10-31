港股黑期升200點　紐油上周升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報110.76；港匯見7.8482；離岸人民幣(CNH)報7.273；美元兌日圓處147.75；歐元報0.9958，英鎊報1.1595。金價處1,644.95美元。布油報94.17美元，紐油報88.25美元。比特幣跌近1%，報2.06萬美元。道指期貨跌10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水200點。

●道指上周五(28日)收報32,861點，升828點或2.59%，全周累升5.7%；標指收報3,901點，升93點或2.46%，全周累升近4%；納指收報11,102點，升309點或2.87%，全周累升2.2%。

●港交所公布，周一(31日)恢復恒生指數期貨產品市場波動調節機制。

●港股ADR指數上周五上升，按比例計算，收報14,960點，升96點或0.65%。

●即月恒生指數夜期上周五收報15,020點，升129點，高水157點，成交18,766張。

●紐約期油上周五收報每桶87.9美元，跌1.18美元或1.32%，全周累升3.35%；布蘭特期油收報每桶95.77美元，跌1.19美元或1.23%，全周累升2.43%。

●紐約期金上周五收報每安士1,644.8美元，跌20.8美元或1.25%。

●英國富時100指數上周五收報7,047點，跌26點或0.37%；德國DAX指數收報13,243點，升32點或0.24%；法國CAC指數收報6,273點，升29點或0.46%。

●贛鋒鋰業上季多賺6.1倍，產銷量及價格齊升。

●內地跨境電商子不語今起招股，入場費4757元

●本周財金焦點：聯儲局或再加息0.75厘

●【港股前瞻】恒指年內累瀉36% 後市仍未樂觀？

●【向世界錢進】鎊匯勁低、印花稅續減 移英點「置」賺？

●美軍備將入「無人」之境 洛歇馬丁績佳仍有隱憂...

●東方日報B1：美加息周期快見頂 花旗撐買債勝股

●【東方產評】巨企盈利吹淡風 經濟頹廢股長空