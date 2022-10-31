港股穿底後反彈　ATM漲2至4%　滙豐做好

港股跌穿14,600點後有支持，在科網股帶動下，恒生指數倒升過百點，挑戰萬五點大關。國企指數5,000點失而復得，暫升20點；科技指數升近百點跑贏大市，主板成交500億港元。

大型科網股支撐大市，美團升4.7%；小米集團升3.8%；騰訊升3.5%；阿里巴巴升2.1%；京東集團升1.5%。

金融股個別發展，友邦保險升2.6%；滙豐控股升1.9%，合力撐市。中國平安跌0.1%；香港交易所跌0.9%；招商銀行跌1.5%；建設銀行績後捱沽，現跌2.3%。

內房股繼續跑輸，龍湖集團跌幅收窄至24%；碧桂園、中國海外及華潤置地跌4.3%至6.2%。

【09:46】港股再穿底 龍湖急瀉4成 大型科網股向好

港股在10月最後一個交易日未有跟隨外圍反彈，恒生指數低開32點後跌幅擴至265點，至14,597點，再創13年半新低，暫維持過百點跌幅。國企指數跌60點；科技指數升30點，主板成交200億港元。

大市焦點落在主席吳亞軍辭任的龍湖集團，股價曾瀉44%，低見7.26元；最新報8.25元，跌37%。其他內房股都受累，碧桂園跌9%；中國海外跌7%；華潤置地跌近6%。

大型科網股則回穩，騰訊升1.6%支撐大市；美團及小米集團升0.9%；京東集團升0.5%；阿里巴巴升0.1%。

【09:20】港股偏軟 滙豐靠穩 龍湖挫15%

港股開市偏軟，恒生指數跌32點或0.22%，報14,830點；國企指數低開15點或0.3%，報5,013點；科技指數升5點或0.2%，報2,828點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴跌1.2%；京東集團跌0.9%；百度跌1.4%；美團升0.1%；騰訊升0.5%；小米集團升0.3%。

金融股窄幅上落，滙豐控股升0.1%；友邦保險升0.7%；香港交易所升0.4%；工商銀行升1.1%；建設銀行無起跌。招商銀行跌2.2%；中國平安跌0.4%。

龍湖集團挫近15%；新奧能源跌13.6%，是表現最差兩隻藍籌。