疫後久未復常迫走外資　港甲級商廈空置量創新高

外媒報道，香港不少摩天商廈比以往出現更多辦公室空置的情況，突顯政府試圖恢復香港作為國際金融中心地位時所面對的挑戰。根據世邦魏理仕數據，截至10月，甲級商廈空置面積在3年內幾乎翻了3倍，達到1,190萬方呎的歷史新高。此外，美聯工商舖資料顯示，長和系總部所在地中環長江中心的空置率，由2020年中的5.4%，飆升至今年9月的21%。反映香港久久未能從新冠疫情中復常，外資撤走已是鐵一般的事實。

雖然由於疫情衍生出遙距工作，導致商業物業市場低迷是全球現象，但香港甲級商廈破紀錄的空置率表明，市場還受累其他問題。防疫措施持續以及與內地未能通關，打擊外國和內地企業的需求。市道長期疲弱開始對高級商廈帶來負面影響。

第一太平戴維斯研究和諮詢部高級主管Simon Smith表示，香港本身有兩大優勢，分別是作為通往內地的門戶及區域樞紐。不過，對於辦公室租戶來說，目前的防疫限制確實否定了這兩大好處，尤其是當人們將香港視為地區總部基地時，吸引力已大大減弱。

擁有高盛及富瑞兩大投行為租戶的長江中心，並非唯一面對租戶流走問題的頂級商廈。摩根士丹利及德意志銀行落戶的九龍站環球貿易廣場(ICC)的空置率亦接近5%。位於灣仔的中環廣場即使備受外國大使館和金融企業歡迎，其空置率也達到9.4%。