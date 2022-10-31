【高盛推介】港交所逆市跌　資金趁低吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所上周五(28日)受壓下跌至210港元水平，跌約4.9%，周一(31日)早段逆市走低，最低見211元，繼上周五再創兩年新低。現報213.2元，跌約0.7%。港交所周一公布，恢復恒指期貨產品的市場波動調節機制。

觀察個股輪證資金流向，上周四(27日)及上周五共錄得約970萬元資金流入。淡倉於上周三(26日)及上周四共錄得約460萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

港交購27254，行使價270元，2023年5月2日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、中年期。

港交購26717，行使價279.99元，2023年3月29日到期，實際槓桿8.0倍，高槓桿。

港交牛53612，收回價200元，行使價198元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。

港交牛54303，收回價180元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率6.0倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

港交沽27078，行使價228.8元，2023年6月23日到期，實際槓桿3.0倍，貼價、中年期。

港交熊55949，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。

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