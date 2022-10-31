【高盛推介】美聯儲本周議息　資金積極留意淡倉對沖風險

高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(28日)受經濟數據利好，以及蘋果公司業績優於預期帶動走高，當中納指為三大指數中升幅最大，升354點或3.2%，道指及標指則分別升828及93點。周一(31日)亞洲時段中亦見美指期貨走高，目前分別較上個交易日高水約3%至4.3%。美聯儲於本周議息，市場密切注視，而早前市場則憧憬美聯儲或將減慢加息步伐。

觀察個股輪證資金流向，道指好倉於上周四(27日)錄得約20萬港元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周5個交易日皆錄得資金積極流入，合共約1,290萬元。周一早段再度見資金流入認沽證部署。

納指好倉於上周四及周五錄得約20萬元資金流入。淡倉於上周三(26日)及周四共錄得約510萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。

標指方面，淡倉於上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約190萬元。

納指沽10525，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、中年期。

道指沽10635，行使價27,880點，2023年3月17日到期，實際槓桿9.2倍，中年期。

標指沽10524，行使價3,288點，2023年3月17日到期，實際槓桿8.6倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

納指沽10487，行使價10,750點，2022年12月16日到期，實際槓桿11.9倍，短期、高槓桿。

道指沽10498，行使價28,888點，2022年12月16日到期，實際槓桿18.3倍，短期、高槓桿。

納指購10642，行使價13,450點，2023年3月17日到期，實際槓桿10.6倍，低面值、低街貨。

道指購10535，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.2倍，貼價、低街貨。

標指購10659，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿6.3倍，貼價、低街貨。

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