龍湖股價曾瀉4成　大行憂吳亞軍辭職有負面影響

券商均認為，吳亞軍因健康原因辭任令人意外。瑞銀指出，吳是龍湖的控股股東及創始人，她辭職的消息對龍湖影響負面。該行維持龍湖評級「中性」，目標價25.7元。該行認為，憂慮吳的辭職可能會影響龍湖持份者的信心，並且左右供應商、買家及金融機構的看法，以及可能對龍湖帶來流動性壓力，料龍湖股價受壓。

此外，摩根士丹利表示，公司在電話會議中，吳亞軍強調管理層變動是計劃已久的事情，且龍湖多年來都是由一班獨立的專業管理層管理，龍湖的股東架構並沒有改變，同時龍湖首席財務官指，截至9月底止，龍湖現金約765億元人民幣，重申第四季提前償還部分銀團貸款及美元債券計劃，並預期2022年盈利至少持平。

摩根大通則表示，對於龍湖指主席由於年齡及健康原因辭任，相信並不意味集團存在流動性問題，亦不影響公司基本面。不過，由於近來股價及債價同告下跌，投資者擔心民企流動性的情況下，此突如其來的辭職舉動來得不合時，故相信短期內市場情緒恐會令龍湖股價受壓。

該行將龍湖目標價由30元，削減至15元，原因是基於投資者對民企流動性的憂慮上升。不過認為龍湖尚未出現任何壓力訊號，集團今月還在買地，資產負債表亦強勁。儘管近期股價可能面臨壓力，但如果該行業的流動性擔憂緩解，龍湖其後或會強勁反彈，維持「增持」評級。