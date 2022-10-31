龍湖提前償還部分銀團貸款　吳氏家族信託增持股權

另外，該公司於今年10月31日提前償還2023年到期之部分銀團貸款51億港元。

該公司董事會已獲知，控股股東Charm Talent International Limited於今年10月31日於公開市場增持公司300萬股股份，平均價格約為每股股份9.53港元。控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。

Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets Limited全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited以XTH信託(吳氏家族信託)的受託人身份全資擁有。增持後，Charm Talent持有股份由27.23億股增至27.26億股，相當於公司已發行股本約43.41%。