龍湖提前償還部分銀團貸款 吳氏家族信託增持股權
2022年10月31日 12:30
東網電視更多新聞短片
龍湖集團(00960)表示，公司董事會得悉公司股份今天上午之股價及成交量不尋常波動。在作出一切有關公司於合理情況下的相關查詢後，董事會謹此確認集團業務運營穩定，財務狀況健康安全，董事會並不知悉任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場之資料或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予以披露之內幕信息。
另外，該公司於今年10月31日提前償還2023年到期之部分銀團貸款51億港元。
該公司董事會已獲知，控股股東Charm Talent International Limited於今年10月31日於公開市場增持公司300萬股股份，平均價格約為每股股份9.53港元。控股股東堅定看好公司和行業發展前景，未來會在適當時機持續增持公司股權及債券。
Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets Limited全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited以XTH信託(吳氏家族信託)的受託人身份全資擁有。增持後，Charm Talent持有股份由27.23億股增至27.26億股，相當於公司已發行股本約43.41%。