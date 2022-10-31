陳偉明：港股未到撈底時

「二十大」未見特別利好政策出台，加上外資看不透內地新領導層未來對經濟及商業的處理手法，港股上周一(24日)單日暴瀉逾千點後，於上周二(25日)首度跌穿15,000點關，雖然之後一度反彈至15,800點水平，但港股未夠恐慌，而且弱勢未改，一如筆者預期於上周五(28日)再度下破15,000點，並且於周一(31日)早上跌至近14,600點，再創逾13年半新低。

早前美國經濟數據略為回軟，市場不但再度翻炒聯儲局有機放慢加息步伐，而且憧憬加息周期接近完結，美股上周報復式急彈，相反港股卻持續破底，弱勢明顯。原本美債息回落、英鎊、日圓短暫轉強，而美匯指數回軟本應可以利好港股市場，但港股上周中只是弱彈，可見投資者對港股已經明顯失去信心，港股在缺乏資金托市下，不難解釋為何上周五美股大升，港股周一早段仍然續插破底。

筆者早前已經多次強調，甚麼技術超賣、背馳、估值便宜、低殘是撈底毒藥，絕不可信。重點是外資在環球經濟衰退、美匯強勢、內地嚴厲的防疫措施下、未看到港股有升市的催化劑而不願進場。當港股趨勢仍然向下，過住重倉新經濟板塊的投資者又死守不願沽貨，買貨資金減少，港股在成交減少下，只可以乾跌。

值得留意，港股近期每次跌穿技術大位，短暫通常會略有反彈，但每次反彈亦不能陽燭收市升穿上兩個交易日的高位，隨後更會再向下插穿年內新低，這種趨勢未改之前，未宜撈底，相反應該繼續候高造淡，在缺乏資金托市下，港股有條件向下跌穿14,000點。策略上傾向耐心等待期指反彈至上一個交易日高位之上，分兩注小注Long Put下周五(11日)到期價外600點恒指期權。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明