港府發表虛擬資產發展政策宣言　推試驗計劃測試技術效益

政府發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，闡明政府為在香港發展具活力的虛擬資產行業和生態系統而訂定的政策立場和方針。

政府表示，香港是國際金融中心，對全球從事虛擬資產業務的創新人員抱持開放和兼融的態度。政府現正與金融監管機構締造便利的環境，以促進香港虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。政府會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。

監管方面，政府認為透過一致、明確和清晰的整全監管框架，有助奠定穩固的基礎，以迎接由全球虛擬資產急速發展所帶來的金融創新和科技發展。在加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在香港開拓商機。

證監會將會就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。對於可否在香港引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)，政府抱持歡迎態度。

政府對於日後檢討代幣化資產的產權和智能合約的合法性，抱持開放態度，以便利其在香港的發展。香港金融管理局稍後會就穩定幣的監管制度發布諮詢結果和下一步工作。

政府和監管機構正研究推出下列試驗計劃，以測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場。這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣(NFT)、綠色債券代幣化及數碼港元。

對於展望，政府指出會透過便利的政策、整全和平衡的監管、風險為本的規限，以及各項試驗計劃，落實這份政策宣言所載的願景。政府誠邀全球虛擬資產業界與我們攜手合作，憑藉香港作為國際金融中心的地位，遵從最佳國際標準和做法，在清晰、靈活和便利的監管環境下發揮金融創新的潛力。