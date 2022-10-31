證監會：加密資產「僅限專業投資者」規定　現為檢討時機

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀出席活動演講時表示，證監會於2018年首度引入虛擬資產監管框架，當時加密資產市場仍相對較新，經過4年發展，投資者對加密資產的風險也有更清楚的認識，4年間加密資產的生態系統亦取得長足發展，證監會在監管虛擬資產交易平台和基金經理方面亦累積相當經驗，目前正是檢討「僅限於專業投資者」規定的適當時機。

她提到，當年推出框架時屬嶄新概念，而且加密資產的波幅極高，即使制度已設有保障投資者的妥善防護措施，但審慎起見，在初步階段施加一項總體的「專業投資者」限制。

她又指，雖然加密資產市場依然波動不定，但加密資產的全球市值已急劇上升。從該會進行的產品調查可知，投資者透過海外平台而購買的虛擬資產基金，由前一年的800萬港元增加至2021年的100億元。

她指出，證監會已就證券型代幣發行(STO)準備就緒，若制訂好適當的保障措施，便會調整監管政策，容許散戶投資者參與相關投資。舉例指，若金融管理局計劃以STO發行綠色債券，只是形式上的轉變，風險沒有增加，相信毋須視為複雜產品，一般投資者也能參與。

至放現時獲發牌的虛擬資產交易平台，設有「專業投資者參與」的限制，未來會否進一步放寬至零售投資者。她指，要再作公眾諮詢，強調監管會以「相似業務、相似風險、相似規管」為原則。

她指，當反洗錢條例的相關修訂獲立法會通過，會將發牌及終止服務等權力轉移至新條例之下，屆時中央虛擬資產交易平台需要取得有關牌照才能繼續營運，強調所有涉及協助客戶投資和交易，都需要納入監管範疇。待有關草案獲得通過後，證監會將就有關規定細節諮詢公眾意見。