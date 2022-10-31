元朗朗壹廣場招租　寫字樓部分意向呎租20元起

信和集團宣布推出元朗區首個甲級寫字樓及商場綜合項目ONE NORTH朗壹廣場招租。乘着「北部都會區」發展計劃帶動的機遇，項目勢為區內商業氛圍注入全新氣象，並成為新界西北區、以至大灣區內集金融、醫健、生活時尚及娛樂消閒設施於一身，同時帶動工作與生活平衡健康生活新態度的全新地標。

項目剛於今年第四季落成，寫字樓部分意向呎租約20港元起，現正招租，第一批租戶亦將於第四季入駐。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨着政府最新發表的2022施政報告，進一步推進「北部都會區」的規劃建設和策略發展，集團非常看好「北部都會區」的發展潛力，特別是港深互動融合的優勢，加上「雙城三圈」的協作效應，元朗毗鄰落馬洲和深圳灣兩大口岸，相信將成為往返中港的重要交通樞紐。他們率先在元朗推出區內首個甲級寫字樓及商場綜合項目，搶佔先機吸納內地及本港企業進駐，加強與大灣區內其他城市接軌，並將ONE NORTH朗壹廣場打造成集金融、醫健、生活時尚及娛樂消閒設施於一身的區域性全新地標。

蔡續指，ONE NORTH朗壹廣場除目標引入金融、財富管理、創科、物流、貿易等企業外，物業更已配備專為醫療中心、診所、美容及健身等行業而設的系統配套。她相信，ONE NORTH朗壹廣場既可吸引大灣區優質企業進駐，同時亦是有意開拓大灣區市場的本地企業開立新據點的不二之選。零售方面，商場積極引入多元化特色商戶，目前已獲本地攀爬運動公司Hong Kong Climbing Park承租地面樓層逾10,000方呎的面積打造室內攀石場，成為商場主要租戶。

Hong Kong Climbing Park負責人朱嘉偉表示，攀爬運動最近成為施政報告主力推廣的運動，他們特別選址朗壹廣場興建攀石場，是因商場地點匯聚寫字樓、住宅及郊遊景點，能為他們帶來豐富客源，同時ONE NORTH朗壹廣場提倡工作與生活平衡，配備多項休閒活動設施，包括由他們運作位於商場中庭近10米高攀石設施。

餐飲方面，商場積極引入優質食肆，最近亦已引入一間泰國酒吧餐廳及以復古懷舊為主題的冰室，兩者均提供舒適露天用餐區及為寵物友善餐廳，預計最快分別於本年底及明年第一季度投入服務。

蔡補充，信和集團投入發展新界西北部地區多年，佔地100萬平方呎的屯門市廣場，早已是區內的商業重鎮，是新界西居民日常生活消閒的大本營；坐落青山公路的黃金海岸亦是本港集商業、娛樂、酒店及住宅設施於一身的重要地標；加上集團旗下位於錦上路站上蓋的最新住宅發展項目「柏瓏」，ONE NORTH朗壹廣場進一步令集團在新界西北區的物業投資組合更為多元化及鞏固。