ING彭藹嬈：內地PMI反映經濟疲弱　11月難好轉

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈發表題為「China PMI shows weaker economy in October. November will probably be worse」的報告,指内地官方公布的最新PMI數據,反映10月内地經濟疲弱。新冠疫情確診個案上升、建造業收縮和出口需求可能收縮意味經濟將持續低迷。

內地10月官方製造業PMI指數由9月的50.1降至49.2;非製造業PMI指數由9月的50.6降至48.7。除了原材料,製造業PMI指數幾乎全部分項指數都錄得下降,反映製造業生產商毛利率被進一步壓縮。新出口訂單仍然處於收縮,雖然較上月略有改善,但難以令人對11月及12月的製造業或出口感到樂觀。10月非製造業PMI受房地產和建造業拖累,同時零售業並沒有受十月長假期刺激。因此,ING預期10月份的零售銷售可能會非常疲弱。

總括而言,10月經濟表現疲弱,而11月看起來不會好過10月。令情況更複雜的是内地確診個案上升或引致小規模封城,以及出口需求因外圍環境疲弱而萎縮。

該行預期,人民幣匯率因近期經濟疲弱而進一步走弱。疫情擴散和封控措施令人更難對人民幣走勢保持樂觀。但人民銀行不希望貶值速度太快。隨着近期跨境融資宏觀審慎調節參數上調,預期對人民幣的需求會在美元兌人民幣靠近7.4時增加,因此人民幣有可能在7.2和7.4之間徘徊。