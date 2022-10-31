藉金融科技周　金管局新多舉措推動港行業發展

香港金融管理局（金管局）今日（10月31日）與投資推廣署合辦「香港金融科技周2022」，第七次舉行本港金融科技界的旗艦盛事。來自全球各地的參加者藉此聚首一堂，相互分享見解，提出創新意念，並建立商務聯繫。金管局總裁余偉文為盛事致開幕辭，回顧香港金融科技發展旅程，並分享從中獲得的寶貴經驗。

金管局並於今日公布下列新舉措，推動香港的金融科技發展：

傀儡戶口網絡分析：金管局將會首次使用來自多家銀行的詳細數據，試行應用反洗錢監管科技工具，以探討對傀儡戶口的網絡分析如何能幫助了解銀行體系中的風險變化和轉移，以防範銀行戶口被利用作欺詐，及保障客戶避免受到金融罪行所招致的損失。

綠色債券代幣化：金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心於上年完成Genesis項目1後，試驗在香港發行代幣化綠色債券，測試利用分布式分類帳技術在香港發行債券。詳情將會另行公布。

同時，金管局全面實施「金融科技2025」策略，在反洗錢合規科技、央行數碼貨幣、數據、跨境金融科技合作、人才發展和資金援助方面，均取得重大進展：

反洗錢合規科技實驗室（AMLabs）：過去一年金管局已成功與數碼港合辦兩次AMLab。10間參與銀行聯同科技公司和數據專家探討了網絡分析、門檻較低及容易落實的科技。全新的「合規科技聯繫」（Regtech Connect）環節，讓數碼港的科技公司就採用反洗錢合規科技與參與銀行進行討論及分享。金管局亦會在未來數周發表報告，分享AMLab參與銀行的見解及其與本地科技公司的合作經驗。

央行數碼貨幣：批發層面方面，較早前發布的報告闡述了mBridge項目的試行成果及所得3。而在零售層面，金管局於今年9月就「數碼港元」發表政策立場文件後，已按文件所載就將來有可能發行「數碼港元」採取三軌道方式展開了準備工作。

數據：「商業數據通」於今年10月正式推出，參與銀行於項目試行期間合共已批出超過900宗中小企貸款，總額逾18億港元。一個探討運用數碼企業身份支援「商業數據通」客戶授權流程可行性的概念驗證目前亦正在進行。

跨境金融科技合作：兩個項目已於大灣區金融科技測試工具完成測試，分別涉及中港跨境帳戶增值及跨境電子預約開戶。尚有一連串項目正等待進行試驗，相關的用例包括跨境帳戶對接及遙距開戶。

人才發展：「金融科技先鋒聯網」計劃於今年9月正式推出，獲約80名碩士生、超過30名業界導師、逾30家銀行及儲值支付工具營運商參與。此外，金管局亦將「金融科技人才培育計劃」升級至3.0版本，與保險業監管局聯手，透過「斜槓族」彈性工作安排讓學生於銀行及保險公司進行實習。

資金援助：為提升金融科技監管沙盒（沙盒），金管局與數碼港合作推出沙盒3.1試驗計劃，設立新的資助途徑，協助成功完成數碼港「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃的項目進一步商業化，以及推動其廣泛應用。

余偉文表示：「自2016年起，我們每年均推出新的金融科技舉措，致力突破界限。『金融科技周』來到第七個年頭，香港早已奠下穩固的基礎，各項舉措亦有長足發展，現在正是銀行和金融科技公司成就創意、共享成果的時機。展望未來，我們會繼續秉承開放及坐言起行的態度，推動更多擁抱創新的舉措，引領本港的金融科技發展邁向新高峰。」