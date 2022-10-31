道期升31點 油價偏軟
2022年10月31日 16:20
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美匯指數報111.01；港匯見7.8494；離岸人民幣(CNH)報7.3132；美元兌日圓報148.07；歐元處0.9926；英鎊報1.1568。金價報1,639美元。油價偏軟，布油報95.25美元，紐油報87.41美元。比特幣企2萬美元。道指期貨升31點。
●市後關注點
-18:00 歐元區10月消費物價指數(CPI)
●港股在10月最後一個交易日繼續尋底，恒生指數收報14,687點，跌176點或1.18%；全個10月累跌2,535點或14.7%。國企指數收報4,938點，跌90點或1.8%；科技指數收報2,852點，升29點或1.05%，主板成交1,309億港元。龍湖集團主席吳亞軍辭任，觸發債價暴跌，其股份今早曾瀉逾4成，全日收報10元，跌23.78%。 https://bit.ly/3gYCncs
-吉汽申請分拆「極氪」上市，股價收市靠穩。
-龍湖提前償還部分銀團貸款，吳氏家族信託增持股權。
●滬綜指失守2,900點，外資淨賣出90億人幣。 https://bit.ly/3FvFz9J
●中國經濟：
-內地10月官方製造業PMI跌至49.2，重回收縮區間。
-易綱：人行正與金管局及其他貨幣當局就CBDC展開合作。
●香港金融科技周：
-港府發表虛擬資產發展政策宣言，推試驗計劃測試技術效益。
-鄭志剛：香港有條件成為全球虛擬資產中心
-許正宇：港府將為虛擬資產服務提供者推條例草案文件
-余偉文：金管局擬發行區塊鏈技術支援代幣化綠債
-巴克萊CEO及黑石總裁據報缺席國際金融領袖投資峰會。
-證監會：虛擬貨幣期貨ETF准上市，供散戶交易
-盛寶金融：開放虛擬資產交易助港恢復金融中心地位。
-港交所：未來或會加入新板塊至特專科企上市制度。
-繼巴克萊及花旗後，黑石總裁染疫未能出席港金融峰會。
●疫後久未復常迫走外資，港甲級商廈空置量創新高。
●惠理謝清海：倘全面通關，人才將重新流入香港。
●淘寶天貓：內地直播帶動港預售期銷售額量錄高雙位數增幅。
●瑞信擬發新股籌314億元，傳已邀逾20銀行助承銷。
●南韓9月晶片產量降3.5%差過預期，經濟前景滿陰霾。
●遭台積電爬頭！三星李在鎔須力挽狂瀾保南韓經濟。
●鴻海鄭州廠爆疫，傳大量員工逃離，恐損3成iPhone產量。