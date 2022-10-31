【產經直播】港股、美股11月有何展望？

恒指上周累瀉1,348點，港股10月最後一個交易日(31日)繼續反覆，低開32點後，一度倒升重上萬五點關，但最終都要跌市收場，收報14,687點，跌176點。整個10月份，恒指累失逾2,500點，下個月有無機會出現轉機？能否擺脫易跌難升格局？相反，美股愈戰愈勇，上周五(28日)道指更大升逾800點，係咪時候全速投入美股？港股、美股邊啲股份唔好掂？另又有邊啲股份值得吼？

科指周一(31日)跑贏大市，板塊弱勢一段時間，有見底迹象未？股民係咪仍然要逢彈追沽？

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