陳德霖：「易信連」平台可減省中小企開戶成本
2022年10月31日 17:06
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金管局前總裁、易信連主席陳德霖（左）
圓幣科技旗下易信連宣布，其電子身份認證服務平台「易信連」與東亞銀行(00023)合作，率先為企業客戶提供身份認證服務試點，以解決中小企開戶難、更新資料慢的缺點。
據悉，簽署合作協議的5間銀行，包括渣打銀行、東亞銀行(00023)、招商永隆銀行、虛銀眾安銀行(ZA Bank)及螞蟻銀行。金管局前總裁、易信連主席陳德霖表示，若企業客戶所提交的資料齊全，香港公司最快30分鐘完成其身份認證服務，並將資料轉交客戶所需的金融機構。
陳氏指，銀行及客戶對遵守監管機構有關認識你的客户(KYC)監管要求有着不同的痛點，包括銀行要面對成本高、利錢低的開戶成本；而中小企業則要面對繁複的開戶程序，而平台則有效減省相關時間、人才、金錢等成本。
另外，陳德霖亦透露，圓幣科技「主打」的圓幣(RDU)的電子支付牌照申請已進入最後階段，稱「希望好快有好消息」。每1枚圓幣「價值」等同47元人民幣、550元日圓和25元港元；貨幣入帳後則會存入銀行，若取回則由銀行直接提取其「價值」，認為圓幣能有助中小企於貿易時，作為管理外匯風險的工具。