陳德霖：「易信連」平台可減省中小企開戶成本

陳氏指，銀行及客戶對遵守監管機構有關認識你的客户(KYC)監管要求有着不同的痛點，包括銀行要面對成本高、利錢低的開戶成本；而中小企業則要面對繁複的開戶程序，而平台則有效減省相關時間、人才、金錢等成本。

另外，陳德霖亦透露，圓幣科技「主打」的圓幣(RDU)的電子支付牌照申請已進入最後階段，稱「希望好快有好消息」。每1枚圓幣「價值」等同47元人民幣、550元日圓和25元港元；貨幣入帳後則會存入銀行，若取回則由銀行直接提取其「價值」，認為圓幣能有助中小企於貿易時，作為管理外匯風險的工具。