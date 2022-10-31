虛擬資產發展需配套　在港難請相關人員

港府發布香港虛擬資產發展宣言，並將就散戶投資虛擬資產範圍展開公眾諮詢。香港數字資產交易所(HKD.com)創辦人及行政總裁楊凱文表示，樂見港府推出利好行業的政策，但期望政府並非「齋講唔做」，並認為除了政策以外，整個產業需要配套、投資者教育等配合，形成良好的生態環境。

他坦言，儘管港府過去一直支持創新行業發展，但虛擬資產行業難以受惠，笑言「寫住數碼資產都好難在傳統銀行開(商業)戶口」，而「公司從無取得任何資助」，加上監管從嚴，政策上有較多不明朗，現時推出新政策，形容是「後知後覺，但為時未晚」，冀在發展新階段，能為虛擬資產從業者提供資金援助。

反洗錢條例的相關修訂仍待立法會通過，屆時虛擬資產交易平台需要取得牌照才能繼續營運。楊氏指，公司對牌照志在必得，惟目前仍未有細則出台，故未有針對性的準備工作，但正在籌備一般前期工作。

他提到，基於本港缺乏研發及技術相關人才，在港較難聘請相關的人員，故公司目前約三十人的研發團隊，主要駐內地及新加坡，但相信隨着利好的政策出台，有助香港吸引相關人才。至於合規人員有3人，負責認識你的客戶(KYC)、反洗錢等工作，強調公司在合規方面符合標準。

另外，楊氏指出，公司目前仍處投資期，但有信心明年上半年可以扭虧為盈。儘管近期是虛擬貨幣的「寒冬期」，對交易所而言，無論牛市或熊市，均是發展機會，惟未有計劃再擴充實體門店，因門店主要予投資者信心，實際的使用率並不高，反而會加強在軟件上的投入。