伍楊玉如：滙豐四大範疇創新開拓銀行業新可能

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如周一(31日)於香港金融科技周的專題演講上闡述銀行業未來科技創新的路向。她指出，環球科技企業在創新路上主要歷經四大階段，包括產品、服務、市場及營運模式。滙豐在以上四個範疇上致力創新，為未來銀行業發展締造新可能。

產品上，滙豐提供更個人化的理財方案：數碼理財工具「個人預算」，藉分析逾500萬滙豐個人客戶的消費數據而開發，涵蓋客戶於2021年超過5億次及總額達3萬億港元的交易，自動追蹤個人客戶於其理財戶口及信用卡戶口的每日及每項消費，協助客戶培養健康的理財習慣。

此外，滙豐投資組合顧問服務應用貝萊德阿拉丁財富(Aladdin Wealth)的獨有技術，透過投資分析工具預計客戶在不同市況的財富表現。

服務方面，滙豐銳意創新，帶來更人性化和直觀的數碼方案：今年首10個月就已推出逾250項數碼功能或服務提升。自第五波疫情後，滙豐成為首間在香港能夠在手機提供近乎百分百分行服務的銀行。相比2019年，滙豐客戶今年在數碼渠道的交易量已上升近一倍。

市場方面，滙豐透過開放應用程式介面(API)連接其他企業及公司的應用程式，拓展生態圈：滙豐信用卡應用程式Reward+應用Open API，連接不同企業夥伴包括港鐵、K11、屈臣氏集團及眾多酒店及航空公司等，即時進行積分互換。

在營運模式上，滙豐現時擁有逾1,000個API，正努力透過自身的規模推動銀行業以外的創新未來。