太古城平均呎價月跌9.6%　嘉湖每呎失守萬關近4年低

施政報告未有好消息，樓市悶局持續，中原指出，10大屋苑於10月錄164宗成交，較9月份少1宗，為3個月最少，交投低位橫行。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，施政報告塵埃落定，對樓市未有撤辣措施，市場亦缺乏利好消息，加上近日股市波動，美國聯儲局議息在即，種種因素令二手交投橫行。踏入11月，市場預料美國聯儲局將再次加息，但憧憬加息周期開始步入尾聲，料樓市屆時轉勢較急，樓價有機會報復式反彈，吸引部分買家率先出動，偷步入市。

中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城10月錄得15宗成交，按月上升25%，平均實用呎價約16,433元，下跌約9.6%。樓價年初至今大幅調整，太古城成交價相對鄰近屋苑較硬淨，仍能守住重要支持位，但受加息及移民潮等負面因素影響，買家入市信心不足，業主需大幅減價才獲承接。

該公司楊文傑表示，同區康怡花園本月錄8宗成交，按月錄約14.3%升幅，平均實用呎價15,022元，按月升約3.2%。不過，康怡花園兩房售價屢創新低，業主見市況明顯轉差，加上施政報告未有減辣措施，加息持續，均願意擴闊議價空間，吸引買家承接。買家怕樓價未見底，維持觀望態度，部份亦選擇轉買為租。

中原洪金興表示，茶果嶺麗港城本月交投量重返雙位數水平，全月錄得11宗成交，較上月9宗回升22.2%，平均實用呎價亦微升至約12,307元。踏入第4季，疫情放緩，政府亦循序漸進放寬防疫措施，料交投將回穩。

至於將軍澳新都城交投表現較為遜色，該行柯勇表示，屋苑全月僅錄19宗成交，按月下挫24%，平均實用呎價亦大幅下調至約14,728元。市場憧憬的樓市撤辣措施欠奉，業主只好進一步減價吸客，令樓價回落。

中原黎宗文表示，沙田第一城本月錄約33宗二手成交，對比上月下跌約17.5%，平均實用呎價約14,587元水平，亦較上月跌1.4%，同樣價量齊跌。現時後市未明，近期股市亦波動，買家對入市信心明顯不足，單位多要減至低於市價才有承接，加上一手新盤亦提供不少平價上車選擇，分散二手注意力。

同公司伍耀祖稱，天水圍嘉湖山莊本月錄得24宗買賣成交，較上月減少1宗，平均實用呎價則按月急挫5.7%，跌穿1萬元關口，報約9,577元，為近4年新低。面對負面因素打擊，最近半年嘉湖山莊每月成交量一直徘徊於20宗的低水平，本月亦不例外，買家入市態度非常審慎，只願低價入市。