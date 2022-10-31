【新盤直擊】跑道區澐璟盡享地標式生活配套

由華潤置地(香港)及保利置業兩大發展商合作發展，位於啟德跑道區承富里2號的澐璟(PANO HARBOUR)正部署登場，項目坐落跑道區的前排，景觀格外開揚，9成單位均可飽覽維港海景。全盤一共提供582伙，實用面積371至4850平方呎，涵蓋1房至4房戶，當中 576伙為分層戶，主打兩房，另設6幢洋房。

澐璟貴為市區豪宅盤，出入自然勝人一籌，選擇多元化，美聯何志豪指出，啟德跑道區出入的交通相當新穎，例如區內將設有環保連接系統，計劃建設自動行人輸送帶的高架行人步道，及跨海行人及單車橋，連接跑道區與九龍灣及觀塘兩個核心樞紐。跑道公園碼頭亦計劃籌備水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡及啟德。此外，項目對出的承豐道更設有巴士及小巴路線，前往港鐵啟德站、九龍灣站、九龍塘站及土瓜灣等，鐵路優勢不言而喻。

除此之外，澐璟的居住環境更是舒適怡人，美聯何志豪形容，啟德跑道區猶如城市綠洲，周圍均有綠化及休憩地帶，包括都會公園、啟德空中花園、啟德郵輪碼頭公園、啟德跑道公園，同埋啟德體育園等。另外，跑道區兩邊又將會興建約1000米長的海濱長廊及園景平台，供市民休閒漫步，或踏單車等都得。

澐璟坐落全新規劃的啟德區，生活、消閒、娛樂當然一應俱全，區內多個地標式項目將陸續落成，當中計劃於明年開幕的啟德體育園，就設有多個高質素世界級的體育場地，其主場館更有四個紅館般大，除了體育場地外，體育園還有休憩用地、公園設施、零售及餐飲店舖，照顧相當全面。另外，地標式建築還有同時提供寫字樓及零售樓面的AIRSIDE及雙子塔，AIRSIDE更是首個連接啟德港鐵站，和地下購物街的大型購物商場。仲想知更多樓盤資訊，Click片就一目了然。

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