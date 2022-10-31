【一手盤攻略】啟德澐璟　頂級臨海巨擘

啟德區作為近年新盤供應重鎮，吸引了各大發展商爭相在此插旗，單是跑道區於2018年至今，已成功賣出11幅地皮。中原地產市務經理周靜嫻表示，啟德區發展一日千里，配套亦漸趨完善，多個住宅項目陸續於跑道區落成，該帶三面環海，前排樓盤更享有一線維港海景。而啟德更直接受惠於政府推行的「起動九龍東」發展計劃，未來將與九龍灣及觀塘一帶升格為東九龍CBD2，啟德區將變得煥然一新。

購物消閒方面，住戶除了可以前往九龍灣的MEGABOX及德福廣場外，區內亦擬建一條長約1,500米的購物街，橫跨港鐵啟德站、宋皇臺站，以至新蒲崗及九龍城。周靜嫻亦提到，啟德作為多元化社區，未來將有多幢商廈相繼落成，包括AIRSIDE及雙子塔大廈，提供完善購物網絡，未來更將有大型日式百貨公司進駐。當中最受矚目的是最快於2024年落成的啟德體育園，該場地規格符合多項國際賽事標準，另外更提供公共休憩空間予市民強身健體。

若然熱愛大自然，不妨到項目附近全長1.4公里的啟德空中花園，日後更會連接都會公園，落成後面積達24公頃。除此之外，跑道區兩旁亦會興建約1公里長的海濱長廊及園景平台，為放鬆身心的好去處。想知道更多項目資訊，立刻收看影片！