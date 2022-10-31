港經濟受制外圍轉差及加息　恒生：全年或錄負增長

今年第三季香港經濟按年跌幅較第二季有所擴大，恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，主要反映外圍環境進一步轉差，及環球利率持續上升的影響。

歐美經濟放緩，影響環球貿易活動。撇除通脹因素，本港第三季進出口貨量按年跌幅擴大至逾15%。另一方面，環球央行持續收緊幣策，息口趨升影響企業投資意欲；作為投資指標的本地固定資本形成總額繼續錄得按年跌幅。而環球不明朗因素增加，亦窒礙本地消費復甦的步伐，私人消費開支連續兩季按年比較持平。

該行預期，環球經濟不景氣，以及歐美央行進一步加息，繼續香本港經濟短期內面對的主要下行風險。不過，勞工市場改善，失業率持續回落，加上防疫措施逐步放寬及政府消費券等刺激經濟措施，或有助零售銷售市道繼續改善。第三季本地消費雖然按年變動不大，但相比次季仍然有所上升。

預期本地消費需求將繼續回穩，但由於首三季整體經濟平均按年收縮3.2%，全年經濟或錄得負增長。目前，該行預測今年香港經濟收縮0.8%，但經濟下行風險加大，意味預測存有調整空間，未來具體經濟表現也要視乎外圍環境及主要央行政策的變化而定。