金管局：第3季負資產個案533宗6年最多　涉逾30億元

根據金管局公布最新數據顯示，2022年第三季負資產個案錄得533宗，涉及金額為30.06億元，宗數創2016年第2季後的季度新高，當中涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。對比第二季錄得55宗及3億元，宗數及貸款金額按季分別急增478宗及27.06億元或約8.7倍及9倍。

根據美聯物業房地產數據及研究中心的樓價變化資料所見，第三季樓價下跌5.9%，創自2018年第4季後的最大跌幅。另外，根據差餉物業估價署的最新公布可見，今年第3季私人住宅售價指數報369.5點，按季跌3.8%，連跌4個季度，並為2019年第1季後的季度新低，相對於去年第３季歷史高位397.9點下調7.1%，鑑於樓價出現顯著調整，負資產個案亦有所急增。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，第3季樓市受加息陰霾影響，買家入市持觀望態度。而最新一份《施政報告》雖推出放寬合資格外來人才在港置業的印花稅，但屬中長期措施。經濟仍未完全開通，加上加息陰霾下，相信短期內樓市仍會回調，未來負資產個案料將繼續上升。

曹德明表示，除銀行職員的住屋按揭貸款以及按揭保險計劃的貸款，購買資助房屋以及使用發展商按揭計劃的人士亦有機會因承造較高的按揭成數而跌入負資產行列，然而負資產未對用家帶來即時衝擊。為免淪為負資產，曹建議最重要貸款時勿借太盡，而年內本港加息或會持續，加上樓價仍處於回調階段，有意入市的買家要留意市況，置業前亦要衝量自身負擔能力及經濟狀況，並預留充足的首期資金以策萬全。