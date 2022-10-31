負資產住宅按揭按季飆8倍　專家教如何應對...

金管局今日(31日)公布負資產住宅按揭最新調查結果，負資產住宅按揭在2022年第3季末回升至533宗，較2022年第二季末55宗增加8.69倍，涉及金額亦由3億元按季增加9倍至30.06億元。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年下半年起樓價向下調整速度加快，6月起與樓按相關的銀行同業拆息明顯逐步上升，以致7月份H按息觸及封頂息率後續升，加息陰霾下業主減價個案增多逐步推跌樓價，第3季樓價平均跌幅達6%，較上半年平均約2%跌幅明顯擴大，導致第3季跌入負資產行列的個案增多。今年樓價平均累跌約9%，而當中不同屋苑樓價估值跌幅介乎3%至跌穿10%不等，對於樓價已跌穿1成的單位，新造9成按揭業主便會跌入負資產行列。值得留意的是，雖然負資產數字上升，但仍屬於低水平，加上銀行並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭紀錄，反映目前實質按揭信貸風險仍低。

王美鳳指出，第4季樓價仍未擺脫跌勢，樓價仍然受壓下跌，年內樓價平均跌穿1成機會頗大，預期第4季負資產數字將進一步上升至4位數字水平。自按保於2019年10月放寬推出「林鄭plan」，幫助置業人士使用9成按揭上車，加上今年2月加碼推出財爺plan，推動近年市場上9成按揭使用率明顯增加(市場上新取用按揭宗數約近4成選用按保，而林鄭PLAN前約為1成比例)，故當樓價跌穿1成，無可避免在數字上計算的負資產個案明顯增加。然而，林鄭plan及財爺plan先後推出後，現時平均新批按揭成數仍處56%低水平，銀行亦無錄得拖欠3個月以上的負資產按揭紀錄，故此即使負資產數字上升，實質信貸風險仍低。

王美鳳提醒，即使跌入負資產行列不等於構成重大問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，面對近月波動的金融市場及經濟環境不穩，業主宜預留最少半年供樓儲備資金，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務供款佔入息比率以不高於40%較為理想。