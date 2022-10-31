港澳跨境港元即時支付系統互通安排今起實施

港澳跨境港元即時支付系統互通安排”今日（10月31日）起實施，兩地銀行跨境港元資金結算首日運作暢順。“互通安排”是港澳兩地金管局積極磋商協調的成果，有助推進兩地金融市場互聯互通，從實務上融入粵港澳大灣區的協同發展。

澳門金融管理局於2020年10月，推出了澳門的“港元即時支付結算系統（HKD RTGS）”，讓澳門銀行向市民和商戶提供更安全、更高效的澳門港元即時跨行轉賬結算服務。系統投入服務兩年來運作暢順，已處理了近7000億港元的交易。澳門HKD RTGS 對即時跨行轉賬結算的標準化處理，為實現“港澳跨境港元即時支付系統互通安排”，提供了必要基礎。

澳門金管局在澳門HKD RTGS上線後，積極與香港金融管理局磋商，推動兩地HKD RTGS的對接，協調兩地銀行業界於2022年10月31日落實互通安排，使銀行可透過這一渠道進行更安全高效的跨境資金結算，在疫情持續下，更好地回應港澳兩地經濟商務活動的金融服務需求。未來，澳門金管局將繼續與香港金管局合作，鼓勵銀行加入“互通安排”，並探討逐步拓展相關服務。