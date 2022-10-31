澳博上季虧損擴大　蝕近19億

截至9月底，該企持現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為45.39億元，債項為267.85億元。集團已於今年6月完成共190億元的銀團貸款之再融資工作，在9月底有29億元尚未提取。

濠賭股板塊周一(31日)反彈，主要受惠於內地受理居民赴澳門旅遊電子簽注申請，午後升幅更擴大到逾5至7%，惟收市前見獲利回吐，升幅收窄到1至4%。摩根大通發表的研究報告指出，恢復電子簽注是澳門復常重要的一步，但強調不要妄想博彩收入會立即飆升。

該行相信，本次電子簽注會回復至疫情前的做法，包括不需要預訂申請簽注的時間、不需要面見官員解釋、不需要等待7天審批期等，將有助澳門博彩業自12月起緩慢但有意義地恢復，或可扭轉目前行業EBITDA虧損的格局，即當地整體賭收回復至疫情前的約35%。

然而，該行同時提醒，始終由澳門返回內地原居地的遊客，在不同省市需要出示不同的證明，以證實自己沒有染疫，而且內地疫情正在升溫，人們出遊的意欲亦顯得消極。以內地人從拱北口岸返回珠海為例，最新規定是上星期六起由澳門入境人士須報備，並落實3天居家健康監測，實施3天3檢等。