內地客因退稅安排　斥566萬購黃金海岸三房

施政報告推出多項吸引人才措施，包括向海外專才退還印花稅，其中屯門黃金海岸有內地人士因應該項退稅安排，加快決定以566萬元購入屋苑套三房單位，是次交易需繳付合共樓價三成的買家印花稅及新住宅從價印花稅，涉及辣稅金額約169.8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原胡靖瞳指出，西灣河嘉亨灣3座高層B室，實用面積約1,129方呎，三房連套間隔，以3,280萬元易手，呎價約29,052元。原業主於2011年以約2,225萬元買入單位，持貨11年帳面獲利約1,055萬元，升值約47%。

●中原高鵬稱，香港仔深灣9號雙號屋，實用面積約2,667方呎，四房連三套房間隔，連花園及水池，坐享海景，以每月租金19萬元租出，呎租約71.2元，創屋苑新高租金成交。

●美聯唐美珍表示，南區貝沙灣4期南灣1座中層A室，實用面積約1,306方呎，三房連套房間隔，連一個車位以月租6.85萬元租出，呎租約52.5元。

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九龍區

●中原胡鴻洲表示，西南九龍GRAND AUSTIN第2A座中層D室，實用面積約889方呎，三房連套房間隔，去年7月開價2,468萬元，期間多次調整叫價，最新以2,020萬元成交，呎價約22,722元，較銀行估價2,150萬元低約6%，新買家為外區換樓客。原業主於2014年以1,685.4萬元一手購入單位，現帳面獲利約334.6萬元。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園本月錄17宗成交，較上月多1宗，該盤12期6座高層B室，實用面積約607方呎，兩房間隔，望開揚公園景，以832萬元成交，呎價約13,707元。

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新界區

●中原黎宗文表示，沙田第一城10月約33宗成交，比上月下跌約17.5%，平均實用呎價亦跌約1.4%至約14,587元水平，屋苑26座低層D室，實用面積約326方呎，兩房間隔，累減72萬元，以478萬元易手，呎價約14,663元。

●中原吳嘉權表示，火炭銀禧花園10月錄4宗成交，屋苑5座中層A室，實用面積約506方呎，兩房間隔，月初放盤時開價約638萬元，其後減至580萬元，議價後以535萬元易手，累減103萬元，呎價約10,573元，屬同類單位2017年後新低價。

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園本月暫錄8宗成交，屋苑1座中層D室，實用面積約1,041方呎，三房連套房間隔，望山景，累減約270萬元，以1,180萬元易手，呎價約11,335元。原業主於2015年以約1,000萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約180萬元。

●中原胡耀祖指出，馬鞍山區10月錄約71宗成交，對比9月增加約12.7%，其中新港城佔9宗成交，屋苑L座高層2室，實用面積約393方呎，兩房間隔，減價25萬元，以535萬元易手，呎價約13,613元。原業主於2007年以168萬元購入單位，持貨15年帳面獲利約367萬元，升值約2.18倍。

●美聯蔡潔雯表示，大埔白石角朗濤7B座中層J室，實用面積約542方呎，兩房間隔，減價100萬元，以770萬元成交，呎價約14,207元。原業主於2019年8月於以748.9萬元購入單位，持貨逾3年帳面獲利約21.1萬元，期內物業升值2.8%，扣除使費料損手。

●美聯梁葦姮表示，大埔新興花園5座低層I室，實用面積約426方呎，兩房間隔，減價約13%，以398萬元成交，呎價約9,343元。原業主持貨逾6年帳面獲利約28萬元，物業升值近7%。

●利嘉閣歐柏倫指出，西貢逸瓏園2座高層D室，實用面積約676方呎，兩房間隔，累減約80萬元，以約820萬元成交，呎價約12,130元，較同類單位低價約80萬元。原業主於2016年以約914.84萬元一手購入上址，持貨約6年帳面虧損約94.84萬元，物業貶值逾10%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢碧翠路麗沙別墅第3座中層戶，實用面積約1,574方呎，屬三房連套房間隔，望內園景，減價320萬元，以1,230萬元成交，減幅逾20.6%，呎價約7,814元，低市價15%。原業主於2010年3月購入上址，作價約838萬元，持貨逾12年帳面獲利約392萬元。

●中原黃毓文表示，粉嶺及上水區10月共錄約36宗二手成交，對比9月錄約43宗跌約16%，其中綠悠軒佔約3宗成交，屋苑3座低層F室，實用面積約612方呎，三房連套房間隔，開價約675萬元，減價後以640萬元獲承接，呎價約10,458元。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺碧湖花園6座高層H室，實用面積約400方呎，兩房間隔，望內園景，9月初放盤叫價498萬元，近期調整至450萬元，獲區內租客洽購，即場再減17萬元，以433萬元成交，呎價約10,825元。

●美聯陸康誠表示，屯門黃金海岸5座低層F室，實用面積約685方呎，三房連套房間隔，享園景，原業主開價約610萬元，議價44萬元，以566萬元成交，呎價約8,263元。新買家為居港多年的內地人士，因應「買家印花稅退稅」安排措施，加快決定入市，是次需繳付樓價3成的辣招稅。

●祥益袁思賢稱，屯門瓏門8座高層D室，實用面積約661方呎，三房間隔，叫價1,100萬元，累減62萬元，成交價約1,038萬元，呎價約15,703元。

●美聯陳鋒表示，元朗怡豐花園A座高層2室，實用面積約329方呎，兩房間隔，輕微議價2萬元，以428萬元成交，呎價約13,010元。原業主於2007年以91.5萬元購入單位，持貨逾15年帳面獲利約336.5萬元，期內物業升值3.7倍。

●中原陳偉業表示，東涌海珀名邸單號洋房，實用面積約2,355方呎，四房連雙套房間隔，以一口價2,950萬元沽出，呎價約12,527元。原業主於2010年3月以約2,456萬元購入單位，持貨12年多帳面獲利494萬元，升值約20%。

●利嘉閣梁敬嚴稱，將軍澳中心13座高層F室，實用面積約638方呎，三房間隔，今年6月以約1,250萬元放售，累減約100萬元，以1,150萬元易手，呎價約18,025元。原業主2010年以約548萬元買入，持貨12年帳面獲利約602萬元，升值逾1倍。

●中原伍錦基表示，將軍澳日出康城首都3座高層RA室，實用面積約716方呎，三房間隔，今年4月以1,100萬元放售，累減272萬元，以828萬元易手，呎價約11,564元。原業主於2008年3月以547.8萬元入市，是次沽貨帳面獲利280.2萬元離場，單位升值約51%。

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