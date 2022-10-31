市區全新盤破悶局 啟德項目短期開售
2022年10月31日 21:18
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新界區項目佔據一手市場焦點多時，市區終於再有全新盤登場，即將打破市場悶局。啟德跑道區項目今(31日)已上載樓書，並率先開放示範單位予傳媒參觀，部署短期內公布銷售安排。
●啟德跑道區澐璟上樓書 短期內公布銷售安排
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，已取得預售批文，周一(31日)上載樓書至一手住宅資訊網，部署短期內公布銷售安排。華潤置地(海外)副董事總經理韋少凡表示，該盤的銷售中心位於紅磡中國人壽中心，佔地約3萬方呎，合共提供6個示範單位，戶型包括兩房、三房及四房間隔，短期內開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，項目定價參考一線海景物業、九龍塘及九龍站物業。目前接獲不少四房大單位的查詢，故考慮推出的首批單位會涵蓋此類戶型。示範單位會率先開放予傳媒參觀，有機會本周對公眾開放。
●元朗錦田北PARK YOHO Bologna最終截收1,842張入票
新鴻基地產(00016)元朗錦田北PARK YOHO Bologna，次輪銷售已於周一(31日)晚上7時截票。發展商表示，項目經核數共接獲1,842張入票(當中包括40票為代理入票)，按明日(1日)以價單形式開售的42伙計，超額認購約42倍。
新地代理總經理陳漢麟表示，該盤最新透過招標售出第8B座1樓D室，實用面積257方呎，連102方呎平台，成交價449.75萬港元，呎價17,500元。項目的兩房複式戶有機會稍後以價單形式推出，該盤完成次輪銷售後，將盡快加推。
●大埔林海山城單日沽兩伙 吸金逾4,100萬元
香港興業(00480)及希慎興業(00014)合作發展的大埔林海山城，周一(31日)透過招標連沽兩伙，單日套現4,132萬元。其中，第11座3樓B室，實用面積1,133方呎，三房連工作間間隔，以2,067萬元成交，呎價約18,244元。資料顯示，該盤提供262伙，由今年8月開售至今，累沽12伙，套現逾3.12億元。
●山頂TWENTY PEAK ROAD BY V現樓洋房曝光
The V Group發展、坐落於山頂道20號豪宅項目TWENTY PEAK ROAD BY V，由4幢樓高3層的獨立洋房組成，實用面積由3,722至4,740方呎，每幢皆設有室外泳池及私人電梯，周一(31日)開放洋房一號現樓洋房供傳媒預覽。
其中，洋房一號(CARLYLE)面積最大，3間套房及兩個家庭廳分別位於1樓及2樓，洋房連面積1,472方呎花園，庭院面積約39方呎，頂層天台面積1,085方呎，地庫停車位連私人車道面積1,637方呎。
另外，洋房2號(AVALON)實用面積3,790方呎，設有4間睡房，花園面積1,892方呎，天台面積共1,168方呎，而洋房3號(NAPIER)及5號(WEBSTER)實用面積則分別3,722方呎與3,728方呎，分別有4個睡房和4間套房。
●何文田Prince Central一房售1,031.05萬元
新鴻基地產(00016)旗下何文田Prince Central，最新沽出8樓G室，實用面積344方呎，一房間隔，成交價1,031.05萬元，呎價約29,972元。該買家享有多項特別現金回贈。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期累沽77伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(31日)連沽3伙，共涉1,234.73萬元。其中，項目的E座12樓23室，實用面積311方呎，一房連衣帽間間隔，成交價443.96萬元，呎價約14,275元。資料顯示，該盤至今累沽77伙。
●沙田上蓋柏傲莊III終止交易個案破300宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案衝破300宗大關。截至周一(31日)，該盤已累計錄得310宗個案，佔成交量846宗約37%，而涉及總成交金額逾48億港元。
據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增13宗個案，單計本月累積有57宗，數字屬目前按月最多。新近錄得的個案包括8A座47樓B室，實用面積1,269方呎，四房間隔，原本於去年6月以4,441.5萬元成交，當時呎價35,000元，惟交易已於今(31日)終止。