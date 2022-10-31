市區全新盤破悶局　啟德項目短期開售

新界區項目佔據一手市場焦點多時，市區終於再有全新盤登場，即將打破市場悶局。啟德跑道區項目今(31日)已上載樓書，並率先開放示範單位予傳媒參觀，部署短期內公布銷售安排。

●啟德跑道區澐璟上樓書 短期內公布銷售安排

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀指，項目定價參考一線海景物業、九龍塘及九龍站物業。目前接獲不少四房大單位的查詢，故考慮推出的首批單位會涵蓋此類戶型。示範單位會率先開放予傳媒參觀，有機會本周對公眾開放。

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新地代理總經理陳漢麟表示，該盤最新透過招標售出第8B座1樓D室，實用面積257方呎，連102方呎平台，成交價449.75萬港元，呎價17,500元。項目的兩房複式戶有機會稍後以價單形式推出，該盤完成次輪銷售後，將盡快加推。

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●山頂TWENTY PEAK ROAD BY V現樓洋房曝光

The V Group發展、坐落於山頂道20號豪宅項目TWENTY PEAK ROAD BY V，由4幢樓高3層的獨立洋房組成，實用面積由3,722至4,740方呎，每幢皆設有室外泳池及私人電梯，周一(31日)開放洋房一號現樓洋房供傳媒預覽。

其中，洋房一號(CARLYLE)面積最大，3間套房及兩個家庭廳分別位於1樓及2樓，洋房連面積1,472方呎花園，庭院面積約39方呎，頂層天台面積1,085方呎，地庫停車位連私人車道面積1,637方呎。

另外，洋房2號(AVALON)實用面積3,790方呎，設有4間睡房，花園面積1,892方呎，天台面積共1,168方呎，而洋房3號(NAPIER)及5號(WEBSTER)實用面積則分別3,722方呎與3,728方呎，分別有4個睡房和4間套房。

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據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增13宗個案，單計本月累積有57宗，數字屬目前按月最多。新近錄得的個案包括8A座47樓B室，實用面積1,269方呎，四房間隔，原本於去年6月以4,441.5萬元成交，當時呎價35,000元，惟交易已於今(31日)終止。