加息陰霾壓制美股　三大指數全線向下

「聯儲局線人」暗示年內未許減慢收水。道指周一(31日)早段跌182點，至32,678點；標指跌25點，至3,875點；以科技股為主的納指跌73點，至11,029點。

猶如美國聯儲局傳聲筒、有「聯儲局線人」之稱的美國記者Nick Timiraos曾在上月暗示聯儲局有意12月開始減慢收水，惟不足10日，在上周六他便「轉軚」放「鷹」。

他發表文章，當中引用數據說明家庭及私人企業儲蓄仍然充裕，又指包括美國銀行、可口可樂及Netflix等企業最新季績顯示消費者需求仍然強勁，都是需要更高利率的原因。

他再稱，為數不多支持下月放慢加息步代的聯儲局官員之一，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治亦指央行的最終聯邦基金利率目標可能高於預期，且不得不在更高利率上維持更長時間。文末暗示明年利率或高見5.5厘。

世界車用半導體大廠安森美半導體(ON Semiconductor)截至9月底止季度收入按年增5.16%，至21.92億美元，創新高；純利減31.57%至3.11億美元；毛利率減1.48個百分點至48.26%；經調整每股盈利1.45美元，亦創新高。該企料第四財季收入介乎20.1億至21.4億美元，毛利率為47至49%，其股價曾跌逾1.5%。

全球首富入主社交平台Twitter後，在該平台宣布，正更改「藍剔」認證程序，惟未透露具體細節。早前曾有報道指Twitter有意為「藍剔」收取每月20美元(約156港元)費用。目前Twitter帳戶獲得「藍剔」認證皆免費，主要用作反映帳戶的真實性。