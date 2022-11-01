東方日報B1：港谷虛擬資產　研散戶准玩

第7屆香港金融科技周周一開鑼，期間港府公布多項新舉措，以推動香港的金融科技發展。除了在金融科技周公布首次發行2,000枚非同質化代幣(NFT)作為「出席紀念品」之外，對引入虛擬資產交易所買賣基金(ETF)及散戶的參與門檻均進一步明朗化。

對於新加坡與香港差不多同期舉行金融科技周活動，被問及兩地競爭問題時，財經事務及庫務局局長許正宇認為，香港背靠內地，外商來港發展時能順勢進軍內地市場，故優勢是獨一無二的。

港府發表虛擬資產發展宣言，表示政府會適時訂出所需規限，按照國際標準緩減實際和潛在風險，讓虛擬資產創新能夠在香港以可持續方式蓬勃發展。監管方面，政府正加緊籌備新虛擬資產服務提供者發牌制度的同時，也樂意聯繫全球虛擬資產業界，邀請有關交易所在港拓商機。

許正宇表示，稍後會為虛擬資產服務提供者推出條例草案文件，將視虛擬資產交易平台等同金融機構，會提出相關風險管控及披露要求。證監會將就新發牌制度下零售投資者可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。

香港證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀表示，雖然加密資產仍波動不定，但其全球市值已急劇上升。從該會進行的產品調查顯示，投資者透過海外平台而購買的虛擬資產基金，由2020年的800萬元飆升至2021年的100億元。

她指出，將容許虛擬貨幣資產的ETF在港上市，並供散戶交易。初期只允許在芝加哥商品交易所(CME)交易的比特幣(Bitcoin)期貨和以太幣期貨，因其是主流的虛擬貨幣，且CME有足夠的投資者保障，有效控制風險。

另外，證監會已就證券型代幣發行(STO)準備就緒，若制訂好適當的保障措施，便會調整監管政策，容許散戶投資者參與相關投資。舉例指，若金融管理局計劃以STO發行綠色債券，風險沒有增加，相信毋須視為複雜產品，一般投資者也能參與。

現時獲發牌的虛擬資產交易平台僅限「專業投資者參與」，未來會否進一步放寬至零售投資者。她表示，要再作公眾諮詢，強調監管會以「相似業務、相似風險、相似規管」為原則。

金管局總裁余偉文認為要對金融科技發展「保持合理地開放」，但同時要確保金融穩定。他亦透露，當局正計劃發行以區塊鏈技術支援的代幣化綠色債券，目標今年內向機構投資者試行推出。

金管局亦將會推出傀儡戶口網絡分析，首次使用來自多家銀行的詳細數據，試行應用反洗錢監管科技工具，以探討對傀儡戶口的網絡分析如何能幫助了解銀行體系中的風險變化和轉移，以防範銀行戶口被利用作欺詐，以及保障客戶避免受到金融罪行所招致的損失。