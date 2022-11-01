全球景氣縮晶片業瀕崩潰　台灣南韓都重傷？

全球經濟不景，製造業首當其衝，非但只遭美國圍堵的中國內地受到打擊，就連全球兩大先進晶片生產地的台灣和南韓亦似乎躲不過這場經濟災難！以晶片業作為核心產業的的台灣，在景氣收縮之下，製造業持續低迷。當地經濟研究院發布的製造業景氣信號值由8月時的11.15，顯著降至9月的10.53，直逼10.5的「衰退」界線，也是連續7個月處於「低迷」的範圍之內；而南韓9月份的晶片產量亦下跌，意味這兩地的經濟命脈面臨危機！

該院稱，台灣製造業受到全球景氣低迷影響，出口、外銷訂單及生產指數等經濟數據均減少，影響需求面、原物料投入面等指標表現；又指近來多數國家通脹率屢創幾十年來新高，生活成本大幅增加，使得各國央行採行加息等緊縮政策來抑制物價，加上俄烏戰爭持續膠着，全球經濟正以超乎預期的速度放緩，國際貨幣基金組織(IMF)預估，今年全球經濟前景轉趨黯淡，也會影響明年國際經濟表現。

電子電機類行業的景氣方面，該院指，雖然消費電子新品備貨，帶動晶圓、記憶體等零組件接單增長，可是全球經濟減弱抑制部分需求，加上基數偏高，出口與外銷訂單增幅大縮水，令生產指標衰退，結束34個月以來正增長。其中，內地防疫規範致終端需求下滑，加上廠商去化庫存調節，影響提升訂單的動能，致出口增長率出現連續兩個月收縮。

傳台積電3納米晶片產能降

至於晶片大廠台積電，其3納米晶片量產時間表受到客戶推出產品延遲而受到影響，近期也傳出該廠已逐步下調供應商的訂單，下調幅度或較年初預估時減少四至五成，令相關上游供應商營運恐面臨寒冬。

消息指，該企原定年底時每月可量產達4.4萬片3納米晶片，但現在僅約1萬片，「煞車」之快超乎預期。該企回應當地媒體時表示，不評論傳聞。該企10月時的法人說明會曾提到，3納米製程產品仍會維持今年下半年量產，如今看來或有變數。

據了解，台積電3納米主要客戶括蘋果公司(Apple Inc.)和英特爾(Intel)。然而，外媒指出，Apple搭載新一代M2處理器的Mac系列產品將延遲至明年3月才發表，代表年底前Apple都未必需要大量使用到該3納米的產品。

而英特爾則一方面是台積電3納米的大客戶，但另一方面也是競爭對手，在全面使用對方產品有保留，影響了台積電的訂單。

需求疲弱 勢打擊南韓經濟

全球另一先進晶片生產地南韓亦遭遇相類似的命運。南韓統計局數據顯示，9月份晶片產量按年下降3.5%，是從8月的下降0.1%進一步轉壞；庫存增長仍然高企，9月份達到54.7%，半導體工廠出貨量則企穩，按年僅降0.9%。另據美國半導體協會日前公布的數據，全球晶片銷售自2020年初以來首次萎縮，市場需求轉弱，而南韓9月整體工業生產按年增幅僅0.8%，低於市場預計的增長1%；若跟8月相比，則減少1.8%，亦較市場預期的減幅0.8%遜色，可見全球晶片行業景氣轉差，對南韓經濟進一步造成打擊。

分析相信，全球利率上升壓制消費者對南韓科技出口商品的需求，加上南韓本幣貶值，將導致貿易逆差擴大，進一步打擊南韓經濟。該國經濟增速上個季度放緩，國內生產總值(GDP)按季僅增長0.3%，為去年第三季以來最慢。