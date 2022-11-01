澳洲9月零售額見新高　勢再加息

澳洲9月零售銷售按月增長0.6%，達到創紀錄的351億澳元，與市場預期及前值相同，乃連續9個月增長，主要受惠於食品、服裝和外出用餐方面的支出增加，顯示該國現金充裕的家庭，至今消費未受加息及通脹上升的衝擊，消費行情意外地保持強勁。

澳洲統計局解釋，許多零售商在全國哀悼日期間(即紀念英女王去世的公眾假期)仍然營業，這是9月一個額外的一次性公共假日，促進了食品、酒類和外出用餐方面的支出。不過，數據也顯示，9月份家庭用品零售額略有下降，百貨商店的零售額按月下降0.4%。另外，9月當地私營企業貸款按年增長9.4%，前值升9.3%；按月增長0.7%，前值升0.8%。

市場料加0.25厘 澳元回軟

是次數據被認為是澳洲央行今日議息的重要參考，市場預期將迎來該行7個月以來的第7次加息。事實上，澳洲央行與美國聯儲局貨幣政策是否背離將至關重要。目前，市場押注澳洲儲行將加息0.25厘，至2.85厘，為2013年4月以來的最高水平。鑑於第三季度通脹率超出預期，重回加息0.5厘的可能性約為20%。澳元兌每美元昨日先升後回軟，報0.6398，兌港元報5.022。

外媒引述澳洲聯邦銀行分析指出，澳洲央行繼10月放緩緊縮步伐後，若隨即又再加大緊縮力度，做法顯然並不理想，或對家庭和企業發出非常混亂的信息。BIS牛津經濟研究所則認為，非必需品零售額增長放緩，表明家庭開始感受到加息和通脹上升的影響，隨着更多加息行動來臨，預計當地消費者支出的勢頭將會放緩。