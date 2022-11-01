【東方產評】全球製造業失序　大國博弈爭話語

中美博弈改變全球化的背景之下，新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、疊加通脹危機引發全球央行加息「收水」，正衝擊世界經濟，作為重要產業的製造業景氣已亮起「衰退」的紅燈。大國都想藉着眼前的亂象，主導建構新秩序，奪取話語權，博弈只會愈來愈激烈。是故，且別以過去數十年簡單的周期變化來看待眼前的全球經濟危機，皆因一直沿用的全球化框架已破裂，得意識到世界經濟要大變天，產值佔比高的製造業與服務業，競爭格局將掀巨變，得以創新思維去探索未來的發展路向，才有望將危轉機。

過去數十年全球經濟在西方經濟主導的全球化框架下發展，可隨着歐美經濟發展漸漸「老化」，亞洲經濟發展興起，尤其是中國已發展成全球第二大經濟體，成為全球最大貿易國、製造國和消費國，崛起之勢，招來美國處處打壓，2018年中美開打貿易戰，就成為中美全方位爭霸競賽的開端。

美國的問題，在於經濟結構問題積重難返，卻長期缺乏改革，更嚴重透支美元信用，圖以金融霸權來收割全球，延續主導權。問題是，新冠肺炎疫情爆發，聯儲局祭出「無限量寬」貨幣政策，瘋狂印鈔，為全球製造出超級資產泡沫，禍害路人皆見。俄烏戰爭大改全球能源格局，引發歐美通脹狂飆，歐元區最新通脹數據仍在尋頂。如無意外，繼上周歐洲央行宣布加息，本周美國聯儲局亦會再度升息。

利率續飆，美元強勢，為亞洲新興經濟體帶來極大的挑戰，也使得多地決心正視「美元」問題。可以說，「去美元化」不可能是由任何單一經濟體去主張，而是全球對於正視美國霸權問題的一種共同反射，未來這種趨勢將以超乎想像的速度在全球推進。

貨幣如是，全球製造業亦不例外。過去美國利用亞洲的廉價勞動力自肥，可隨着中國經濟朝高質量發展，不可能繼續擔當以「量」見著的「世界工廠」，必須升級改造，重構在世界供應鏈中所扮演的角色。疫情期間國際供應鏈大洗牌，不少工序由中國移往其他亞洲地區，也是中國經濟結構改革下順理成章的發展。反而，在白宮推動「美國製造」，並針對重點產業大行補貼之下，已招來歐洲諸國不滿，揚言對不公平貿易實施報復。

世界愈是難撈，各地就得面對現實，重新思考之間的經貿關係，以在重構供應鏈上爭取最有利的位置。若然歐美貿易關係生摩擦，經濟已遭能源擊殺的歐洲諸國，最終還是得面對現實，正視如何修補與中國的經貿關係。美國圖在經濟上孤立中國的做法，將不攻自破。

綜觀在全球製造業的演變中，技術變革既成重要力量，綠色化、數碼化、智能化轉型，都得靠全球共識的標準與秩序來合作互補，而多元化、區域化和本地化，將引領出新全球化格局。無可否認，目前中國經濟增長放緩，但這一定程度與防疫有關，而政策的轉變，中國當局有絕對主導權。當明年歐美相繼步入經濟衰退，而中國的經濟重啟，勢成全球資本流向逆轉的關鍵，也會是中美博弈又一里程碑。