俄國叫停黑海穀物協議　小麥玉米齊升

俄烏兩國戰事未完，且繼續將糧食「武器化」。事關烏克蘭上周六(29日)派出無人船攻擊俄羅斯海軍黑海艦隊後，俄方隨即還擊，暫停執行《黑海穀物走廊協議》，刺激美國芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨昨日曾升逾7%，至每蒲式耳8.92美元，創下兩周以來最高，連帶玉米期貨價格亦升逾2%。有分析認為，今輪俄烏衝突再次推高小麥價格，新一波糧食價格暴升或一觸即發！

由聯合國、烏克蘭、俄羅斯和土耳其在7月底簽署的《黑海穀物走廊協議》，旨在恢復烏克蘭通過黑海出口穀物，據悉至今已有逾900萬公噸玉米、小麥、大麥、油菜籽和大豆等經烏克蘭出口；惟在俄羅斯退出協議後，烏克蘭基礎設施部長庫布拉科夫提到，一艘載有40噸穀物的散裝貨船原定周日離開烏克蘭港口，運往埃塞俄比亞，行程臨時腰斬。

聯合國與土耳其積極周旋

就此，聯合國秘書長古特雷斯延後一天前往阿爾及爾出席阿拉伯聯盟峰會，專心處理穀物走廊問題。土耳其國防部亦發表聲明，指已收到俄方關於暫停參與協議的信息，將繼續與有關各方會談，展開協調工作，並促請各方避免挑釁行為危及黑海糧食外運機制。

不過，更令外界憂慮的是，俄方突然退出協議，將推高糧食價格。ED&F Man Capital Markets駐芝加哥全球糧食期貨主管Charlie Sernatinger表示，由於《黑海穀物走廊協議》快將在11月中旬到期，如果無法達成延長協議，難以估計糧食價格的上升幅度。

值得留意是，目前芝加哥期貨交易所的小麥淡倉創2020年6月來新高，倘若價格再次拉升，不排除重演挾淡倉，屆時糧食危機將一發不可收拾。