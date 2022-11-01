需求疲弱　內地iPhone銷量連跌3周

河南鄭州的富士康廠房為全球iPhone最主要的產地，近日卻有大批員工因疫情肆虐回鄉。英媒引述消息指出，iPhone產量恐因此暴跌最多三成，所以即使鄭州廠房的員工仍有大多數留在廠區維持生產活動，富士康方面正想辦法催谷深圳廠房的產量去「補鑊」。

iPhone的煩惱不限於內地嚴苛的防疫政策隨時打亂生產，還有需求疲弱。富瑞分析師李裕生發表報告，指截至10月23日止一周，即使iPhone 14 Plus沒有缺貨，14系列產量有所增加，內地iPhone銷量按年急跌27.1%，不但連跌3個星期，而且跌幅持續擴大，亦往往比Android陣營的智能手機嚴重。

智能機市佔恐較去年減

該行續指，內地今年迄今智能手機銷量按年倒退12.9%，其中Android智能手機銷量按年倒退14.4%，iPhone銷量則按年減少4.6%，惟上述狀況恐打破過去內地iPhone銷情一向較為穩健的局面，推算iPhone近日在內地智能手機的市場份額恐比去年同期低4至5個百分點。

李氏早前估算，以iPhone單周在華銷量按年跌幅在今年餘下日子恐怕維持雙位數來看，全年「埋單」會倒退5至8%。蘋果公司(Apple Inc.)於9月底止年度大中華區收入增長8.53%，其中最後一個財季按年增幅僅6.22%，跑輸集團整體。