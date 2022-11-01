林嘉麒：押注美息見頂勿心急

本周美國聯儲局和英倫銀行舉行議息會議，是投資市場最關心的事情，和以往不同的是，加息後續或會影響未來股市走勢。儘管市場幾可肯定兩大央行各加息0.75厘；不同的是，投資者對兩國前景看法不一。聯儲局主要是遏通脹和避免經濟衰退，為免美國經濟衰退，投資者正在憧憬美國息口將見頂；相反，英倫銀行將集中火力打擊40年來最嚴重的通脹。

事實上，美國近期正面對全球流動性問題，導致聯儲局須減弱市場的加息預期。與此同時，早前「聯儲局線人」Nick Timiraos發文，預計該局將在11月議息會議上辯論應否及如何暗示12月減慢加息步伐，該局兩名十分「鷹」派的委員戴利及布拉德即日表態放「鴿」，改稱「目前已接近或達致中性水平，不能過分收緊」及「目前水平仍可加息的空間已明顯減少，就算通脹數據再稍為惡化，都只會再調高一點。」

美核心通脹續加速上升

儘管美國9月整體個人消費支出（PCE）物價指數出現了連續第3個月放緩，事實是美國潛在通脹壓力依舊高企，聯儲局關注的通脹指標核心PCE物價指數卻連續兩月加速上行。此外，密歇根大學調查的10月消費信心指數升至半年來高位，消費者長短期通脹預期均較9月升高。

市場對該局11月加息0.75厘已無懸念，焦點已放在12月的利率。市場應保持謹慎，無謂發夢太早，皆因在該會議之前還有兩份消費物指數（CPI）報告要公布，只有在通脹數據開始下降的情況下，聯儲局才會減慢加息速度。

另一方面，英國未來前景較差，當地9月通脹率高達10%，重回40年最高水平。英倫銀行此前警告稱，為了緩解生活成本飆升的問題，11月的加息幅度可能需要比此前預期的更高。新任首相也表示：「解決通脹問題將是政策當前的工作重點。」

企業殺估值遊戲恐未完

英倫銀行早前已發布悲觀預期，表示英國經濟將在今年最後3個月陷入衰退，並將持續到2023年底。分析師更加悲觀，預計英國衰退可能會持續至2024年。值得留意的是，在今輪加息浪潮中，英倫銀行是最早加息的央行之一，但加息幅度卻落後於聯儲局和歐洲央行。

同時，前首相激進減稅計劃導致英國債市一度陷入危機之後，英國政府還急需重建大大削弱的公信力。近期英國債市確實是平靜了，惟價格並未反映經濟衰退可能的衝擊。再者，全球股市正評估企業第三季財報，而美國科技公司財報明顯令人失望。假如息口繼續向上，企業捱貴息，繼續殺估值的遊戲將會持續。

現時押注聯儲局息口見頂的大多是投機者，下注中了，當然興奮，惟假如你是投資者，今年應該受傷次數不少，今次何不先觀望而後行動。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒

（作者為註冊持牌人士）