廖嘉豪：明年主要經濟體或無可避免陷衰退

環球經濟前景仍面臨歷史性挑戰，多個經濟體通脹飆升，整體通脹目前已達到9%，之前主要受去年飆升的商品通脹率所帶動，雖然這似乎已經結束，但勞動力市場偏緊和工資上漲正在推動服務業通脹顯著上升，而且這種通脹似乎更加持久。為了應對通脹的步伐及其組成部分的變化，各國央行正在大力加息。過去幾個月，33家大型中央銀行的統計顯示，加息次數超過了近幾十年來的任何一個利率周期。通脹居高不下明顯對央行信譽構成威脅，遏抑通脹繼續是央行的主要目標。

由此導致的快速貨幣緊縮，以及其他衝擊包括疫情、俄烏戰爭和大宗商品價格波動的滯後影響，全球經濟正面臨巨大逆風。中央銀行面臨的挑戰是設計一條降低通脹的政策路徑，同時盡可能顧及全球增長和就業。有效的治療必須成功醫治疾病，但同時也要盡量減少不良副作用。

自去年底以來，花旗已將2022年和2023年的環球經濟增長預測調低了逾1個百分點，預期今年增長3%，明年增長或放緩至2%，意味低於長期平均趨勢。對通脹的預測則提高了3至4 個百分點，估計今年全年通脹達7.2%，明年或略為回落至5.6%。在不同地方層面，或先後陷入經濟衰退。這種壓力在歐元區和英國看起來尤其迫在眉睫，因為這些經濟體吸收了對天然氣價格和供應的衝擊。美國看起來相對有韌性，但聯儲局加息的累積效應或在2023年下半年將美國經濟推入衰退。相比之下，中國或受惠於財政刺激和提高防疫政策彈性，明年增長可能加快。

聯儲局主席鮑威爾和其他官員，已經為這個全球緊縮周期定下了基調。在看到2021年通脹飆升後，他們於3月開始加息，目前聯邦基金利率略高於3%，在接下來的3次會議上，可能再加息150點子，到明年2月聯邦基金利率或升至4.50至4.75%，之後或於高企一段時間，這次有望成為自沃爾克以來聯儲局最陡峭的加息周期。值得注意的是，目前風險仍傾向於利率可能走得更高。聯儲局或正在掙扎，在通脹仍然高漲的情況下，是否釋放放慢加息步伐的信號。如果美聯儲繼續加息直到通脹顯著下降(或失業率上升)，考慮到貨幣政策傳導的滯後，最終可​​能會過度縮緊。

其他成熟市場央行也在積極加息。歐洲央行亦正大幅加息，以強調其對抗通脹的承諾，存款指標利率或在明年初達到2.5%，與此一致，管理委員會也準備收緊 長期再回購操TLTRO的條件，並在明年初開始量化緊縮，不過有迹象顯示歐元區經濟迅速放緩，經濟疲軟和「碎片化」風險或限制行動更加激進。同樣英國的政策利率或上升至4.25%，英倫銀行尋求應對飆升、受供應衝擊驅動的通脹，並試圖在最近的混亂之後，重新建立市場信心。但是，英國政策利率需要提高多少，才能令宏觀經濟和金融回復穩定，仍然充滿不確定性。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪