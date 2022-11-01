道指收跌128點　油價挫1%

●踏入亞洲時段，美匯指數報111.58；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報7.3333；美元兌日圓處148.73；歐元報0.9886，英鎊報1.147。金價處1,632.4美元。布油報92.87美元，紐油報86.15美元。比特幣下跌，報2.05萬美元。道指期貨升40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微高水。

●道指收報32,732點，跌128點或0.39%；標指收報3,871點，跌29點或0.75%；納指收報10,988點，跌114點或1.03%。總結10月，道指累計上升約14%，創下1976年1月以來最大單月升幅。標普500指數升約8%，納指升3.9%。

●港股ADR指數上升，按比例計算，收報14,711點，升24點或0.17%。

●即月恒生指數夜期收報14,786點，升149點，高水99點，成交16,985張。

●紐約期油收報每桶86.53美元，跌1.37美元或1.56%；布蘭特期油收報每桶94.83美元，跌0.94美元或0.98%。10月紐約期油累升近9%，布蘭特期油升近8%。

●紐約期金收報每安士1,640.7美元，跌0.3%。

●英國富時100指數收報7,094點，升46點或0.66%；德國DAX指數收報13,253點，升10點或0.07%；法國CAC指數收報6,266點，跌6點或0.1%。

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●友邦保險公布，今年第三季新業務價值7.41億美元，以固定匯率計按年上升7%，以實質匯率計上升1%。新業務價值利潤率為58.1%，下跌0.3個百分點。年化新保費12.71億美元，以固定匯率及實質匯率計分別上升8%及2%。