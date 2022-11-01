齊合環保控股股東已訂立重整投資協議　周二復牌

於10月31日，控股股東透過渝商投資集團(香港)間接持有公司全部已發行股本約60.95%。考慮到公司並非隆鑫重整公司之一，且於業務、人員、資產及財務方面獨立於控股股東，董事會認為，重整對公司的營運及財務狀況並無重大不利影響。公司的營運及管理屬穩定正常。

重整計劃草案已提交重慶中級法院及隆鑫重整公司債權人，重整債權人會議將於11月14日召開，倘獲隆鑫重整公司債權人批准，管理人將向重慶中級法院提交重整計劃以供批准，倘獲得批准及許可並實施重整，控股股東的最終實益擁有人可能發生變動，進而可能觸發收購守則項下之強制性全面要約。

中國合夥人(上海)股權投資最終實益擁有人及實際控制人為畢浩。重慶發展為國有獨資企業。

齊合環保周二(1日)復牌。