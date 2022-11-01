齊合環保控股股東已訂立重整投資協議 周二復牌
2022年11月01日 08:46
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齊合環保(00976)宣布，於2022年10月27日，公司接獲控股股東隆鑫重整公司有關重整的共同管理人通知，隆鑫重整公司已與中國合夥人(上海)股權投資基金管理及重慶發展投資(連同中國合夥人(上海)股權投資統稱為「重整投資者」)訂立具法律約束力重整投資協議，惟須待隆鑫重整公司債權人在債權人會議上批准及重慶中級法院認可後，方可作實。
於10月31日，控股股東透過渝商投資集團(香港)間接持有公司全部已發行股本約60.95%。考慮到公司並非隆鑫重整公司之一，且於業務、人員、資產及財務方面獨立於控股股東，董事會認為，重整對公司的營運及財務狀況並無重大不利影響。公司的營運及管理屬穩定正常。
重整計劃草案已提交重慶中級法院及隆鑫重整公司債權人，重整債權人會議將於11月14日召開，倘獲隆鑫重整公司債權人批准，管理人將向重慶中級法院提交重整計劃以供批准，倘獲得批准及許可並實施重整，控股股東的最終實益擁有人可能發生變動，進而可能觸發收購守則項下之強制性全面要約。
中國合夥人(上海)股權投資最終實益擁有人及實際控制人為畢浩。重慶發展為國有獨資企業。
齊合環保周二(1日)復牌。