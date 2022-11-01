業界嘆虛擬資產市場缺人才　倡推進持牌人員轉型計劃

香港證監會計劃放寬以往只限專業投資者參與的虛擬資產(VA)政策，香港證券及期貨專業總會會長陳志華形容這是香港金融市場合規地向零售散戶開拓業務踏出第一步，惟VA市場人才稀少，建議政府同時推進現有牌照機構及持牌人員的轉型計劃，讓本地原有的金融人才，也能在VA發展中作出貢獻，同時要加強投資者投育。

他續指，本港VA人才並非「零」，只是發牌準則不清楚，從事的人並不多，相信只要有清楚的遊戲規則，市埸就會隨之發展起來，但傳統券商未必受惠，因此期望政府能支援業界人士轉型，特別是原有業界人士具合規、專業等知識，有助推動本港VA行業發展。

他指出，有能力作為9號牌(提供資產管理)而推出VA期貨基金的人才，大部分均為外籍人士，且暫時落戶在歐美、杜拜、新加坡等地，要吸引人才，是一場雙方計算，政府計算風險，人才計算回報。舉例指，杜拜從事VA可享免税，而且亦不限於交易買賣基金(ETF)。對比美國及新加坡，香港的起步較遲，故許多相關人才已在當地落戶，認為香港須思考如何吸引人才。

他又提到，就現時本港情況，暫未見由香港持牌機構所推出的ETF，甚至連合乎資格推出的9號牌公司也很少，所以香港牌照機構暫時的角色，是作為1號牌(證券交易)的基金分銷，故認為相關人士須進行市場教育，以增加對市場的認識。

陳氏認為，當局放寬的時機亦屬合理，在虛擬資產價格大幅回調後推出，比在去年虛擬資產價格暴升中推出好，能避免散戶出現因市場調節機制失控出現重大損失。

證監會將准許推出VA期貨ETF，並研究放寬底層資產為非複雜產品的證券型代幣發行(STO)予散戶參與。同時在新發牌制度中，容許零售投資者可買賣的適當程度展開公眾諮詢。