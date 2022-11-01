【高盛推介】美團急彈領漲藍籌　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(10月31日)逆市升約2.5%，周二(1日)早段繼續發力急彈，高開約2.6%後重上130港元水平。現報136.4元，大升約9.3%，為升幅最大的藍籌股之一。早前有消息指美團計劃率先進入香港食品外賣市場，而早前在其官方招聘平台顯示，正招聘共20個職位中，均在工作地點標註了香港。

觀察個股輪證資金流向，好倉及淡倉於上周五(10月28日)分別共錄得約1,860萬及1,480萬元資金流入後，周一皆獲資金轉向沽出。而周二承接周一股價反彈持續，資金積極兩邊部署。

觀察港股通資金流向，可見周一北水繼續買入美團，錄得約1.25億元資金淨買入。

美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.0倍，中期。

美團購26840，行使價145.1元，2023年1月20日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。

美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。

美團沽27366，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.9倍，熱門條款、低街貨。

美團熊55460，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，市場上最貼價、最高槓桿近熊。

美團熊54958，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。