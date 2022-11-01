【高盛推介】美團急彈領漲藍籌 資金積極兩邊部署
2022年11月01日 10:50
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周一(10月31日)逆市升約2.5%，周二(1日)早段繼續發力急彈，高開約2.6%後重上130港元水平。現報136.4元，大升約9.3%，為升幅最大的藍籌股之一。早前有消息指美團計劃率先進入香港食品外賣市場，而早前在其官方招聘平台顯示，正招聘共20個職位中，均在工作地點標註了香港。
觀察個股輪證資金流向，好倉及淡倉於上周五(10月28日)分別共錄得約1,860萬及1,480萬元資金流入後，周一皆獲資金轉向沽出。而周二承接周一股價反彈持續，資金積極兩邊部署。
觀察港股通資金流向，可見周一北水繼續買入美團，錄得約1.25億元資金淨買入。
美團購26786，行使價166.98元，2023年4月21日到期，實際槓桿4.0倍，中期。
美團購26840，行使價145.1元，2023年1月20日到期，實際槓桿4.8倍，貼價。
美團牛56348，收回價120元，行使價117元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，市場上首三高槓桿之一貼牛。
美團沽27366，行使價108元，2023年3月24日到期，實際槓桿2.9倍，熱門條款、低街貨。
美團熊55460，收回價140元，行使價143元，換股比率500，槓桿比率14.2倍，市場上最貼價、最高槓桿近熊。
美團熊54958，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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