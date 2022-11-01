陳炳強：趁港股反彈宜減磅 友邦吼呢個位先吸納...
2022年11月01日 10:52
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港股上月急挫逾2,500點後，11月開局重上15,000點關，最多抽升逾600點，至15,200點水平。資深股評人陳炳強稱，市場觀望本周美國聯儲局議息結果，相信加息0.75厘已無懸念，但臨近美國中期選舉，相信聯儲局會後聲明未必會暗示放慢加息，未能成為美股甚至港股反彈契機。不過，恒指經過一輪調整，已進入超賣水平，短期有機會出現技術反彈，預料力度不大，轉勢更是言之過早，建議投資者可趁大市回升時減磅。
龍湖集團(00960)受創辦人吳亞軍辭任主席消息拖累一度暴瀉，其後公司派定心丸，指業務營運穩定，財務狀況健康安全，並提前償還部分銀團貸款，控股股東亦出手增持。不過，陳指，整體大市及內房股氣氛不滯，市場對板塊信心不足，現時入場風險頗高，技術上亦未確認股價已喘定，建議忍手為上。
另外，在美國中期選舉前夕，總統拜登稱考慮對賺取高額利潤能源公司開徵額外稅項。陳指出，此言論對油價不利，但分析指方案難在國會通過，短期對能源公司的股價影響不大。
友邦保險(01299)第三季新業務價值按年升7%，陳炳強認為業績對辦，但大市氣氛仍然疲弱，其股價或須重上並企穩65港元關方可確認轉勢，不妨待破位後再吸納。