陳炳強：趁港股反彈宜減磅　友邦吼呢個位先吸納...

港股上月急挫逾2,500點後，11月開局重上15,000點關，最多抽升逾600點，至15,200點水平。資深股評人陳炳強稱，市場觀望本周美國聯儲局議息結果，相信加息0.75厘已無懸念，但臨近美國中期選舉，相信聯儲局會後聲明未必會暗示放慢加息，未能成為美股甚至港股反彈契機。不過，恒指經過一輪調整，已進入超賣水平，短期有機會出現技術反彈，預料力度不大，轉勢更是言之過早，建議投資者可趁大市回升時減磅。

另外，在美國中期選舉前夕，總統拜登稱考慮對賺取高額利潤能源公司開徵額外稅項。陳指出，此言論對油價不利，但分析指方案難在國會通過，短期對能源公司的股價影響不大。