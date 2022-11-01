【高盛推介】比亞迪承接升勢　券商料強勁銷售勢頭持續

高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(10月31日)重上170港元水平，周一(1日)高開約1.8%後曾短暫倒跌，但及後跟隨大市發力重上180元水平，最高見182.9元。現報181.6元，升約3.4%。有券商指比亞迪今年第三季純利按季大升，創季度最高紀錄。該行料比亞迪強勁銷售勢頭將在第四季持續，並維持對其「跑贏大市」評級。

觀察個股輪證資金流向，好倉於上周五(10月28日)錄得約1,470萬元資金流入後，周一資金轉向沽出止賺。淡倉則於周一獲資金轉向流入，有約310萬元，而周二也見資金再度於股價高位留意淡倉產品。

比迪購24528，行使價230元，2023年3月8日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。

比迪購25038，行使價245.2元，2023年3月1日到期，實際槓桿6.9倍，高槓桿、低面值。

比迪牛60197，收回價160元，行使價156元，換股比率500，槓桿比率6.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。

比迪沽25245，行使價158.78元，2023年3月27日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。

比迪熊55950，收回價200元，行使價204元，換股比率500，槓桿比率8.8倍，高槓桿近熊。

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