議員籲港放眼全球數碼金融中心　把握虛擬資產機遇

政府發布發展虛擬資產(VA)市場的政策，立法會選委界別議員陳仲尼表示，本港金融業界對VA發展和監管政策期待已久，認為香港應積極研究朝向兼具環球數碼資產交易中心、數碼離岸人民幣中心及央行數碼貨幣交易結算中心角色下，以進身全球數碼金融中心的長遠目標發展。政府與金融監管機構締造有利的環境，擁抱虛擬資產進入Web3.0和元宇宙領域所帶來的未來機遇。

他指出，官方作為VA的政策倡導者，為行業發展提供大方向及框架，可以提升制度的效率和透明度，亦能更好的為本港建設國際數碼金融市場的長遠目標鋪墊好穩健基礎，而籌備中的VA服務提供發牌制度為投資者建設一個值得信賴的VA行業，吸引海外和本地企業在香港發展。投資者對VA呈開放取態，政府應把握分布式分類帳技術(DLT)和Web3.0的發展，為未來金融和商業帶來的技術優勢和金融創新，積極推動香港金融科技生態圈的發展，向世界展示政府推動香港發展成國際VA中心的目標和決心。

對於零售投資者買賣VA，陳氏提到，容許零售投資者參加交易服務，讓零售投資者以產品知識、經驗、過往交易次數作為投資VA的門檻，做出有意識的投資決定，完善個人財富及投資管理，惟VA價格波動性是主要憂慮，建議政府做好投資者教育宣傳，以金融機構方式監管虛擬資產及交易，讓投資者了解虛擬資產的風險，以及遇上黑客攻擊或詐騙的應對方法。