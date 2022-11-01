經絡按揭：10月樓花按揭宗數增84%　創7個月新高

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，2022年10月份現樓按揭宗數為6,590宗，較9月6,538宗輕微增加52宗或0.8%。而該月的樓花按揭宗數為367宗，較9月199宗急增168宗或84.4%，創7個月新高。今年10月份現樓按揭宗數比去年同期9,307宗，減少2,717宗或29.2%；樓花按揭宗數比去年同期444宗，減少77宗或17.3%。

今年首10個月現樓按揭宗數錄得72,142宗，對比去年同期85,039宗，減少12,897宗或15.2%。首10個月樓花按揭宗數則為3,640宗，對比去年同期的4,889宗，減少1,249宗或25.5%，創自2011年即11年後的首10個月新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，10月份樓花按揭宗數急升，相信因近期樓市反覆，部分一手新盤定價克制，買家傾向選用即供上會，當中由粉嶺北ONE INNOVALE以及屯門NOVO LAND等大型新盤作支撐。另外，部分新盤如元朗YOHO HUB的即供買家亦開始陸續上會，使樓花宗數按月有所急升。

現樓銀行市佔率方面，中國銀行(香港)連續15個月榮登冠軍寶座，市佔率為23.2%。樓花排名方面，滙豐銀行重奪冠軍寶座，以市佔率24.5%排名第一。

四大銀行及中小型銀行市佔率的差距收窄，10月份四大銀行現樓市佔率由9月69.9%上升至71.6%，而中小型銀行市佔率則由9月30.1%下跌至28.4%。