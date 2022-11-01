花旗全球首間Citi Global Wealth Center在港開幕

駐紐約的花旗集團個人銀行及財富管理行政總裁Anand Selva(左5)及伍燕儀(左4)。

花旗集團全球首間Citi Global Wealth Center(CGW Center)周二(11月1日)於K11 ATELIER Victoria Dockside正式開幕，以滿足花旗私人銀行客戶及花旗私人客戶日漸殷切的財務需要。CGW Center的開設彰顯集團十分重視作為其四大財富樞紐之一的香港市場，並致力投放資源服務香港客戶。

Citi Global Wealth是集團去年整合了個人及私人銀行業務的綜合平台，旨為服務橫跨整個財富光譜內富裕客戶以至超高淨值資產人士。

花旗環球財富亞洲區主管伍燕儀於CGW Center開幕禮時稱，作為亞洲三大財富管理機構之一，擁有雄厚實力滿足亞洲區內客戶對理財方案不斷增長的需求，同時以既重視科技創新(高科技)亦注重人際互動(高接觸)的財富策略支援客戶。香港是集團主要的環球財富樞紐之一，今天CGW Center的開幕彰顯花旗十分重視香港及區內市場，並投放更多資源以促進客戶財富增長的決心。

Citi Global Wealth在亞洲的客戶資產規模約2,000億美元，並在區內擁有逾200萬名客戶。

去年底起截至2022年9月，香港花旗私人銀行及花旗私人客戶分別錄得高個位數及雙位數的客戶增長。